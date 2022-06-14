Как ухаживать за глиняной чашкой для кальяна, чтобы она служила долго

Курение кальяна – это исключительно приятный процесс, когда вы курите в заведении. Вам приносят уже раскуренный и вкусный кальян, который приготовлен мастерами. Другое дело если вы готовите наргиле дома, в этого есть свои плюсы, но в таком случае появляется и ответственность.

Нужно самостоятельно приготовить все ингредиенты. Более того для качественного приготовления кальяна Вам понадобиться купить аксессуары к нему, начиная от обычных щипцов, вилок, заканчивая насосом для раскуривания. Кроме аксессуаров нужно к примеру купить несколько типов качественных чаш например бренда Солярис, для разных типов курительных смесей.

Также нужно самостоятельно ухаживать за устройством. Все комплектующие нужно тщательно отмывать, сразу после того как кальян остыл после покура. Особенное внимание в процессе чистке нужно уделять чилиму, ведь он непосредственно контактирует с табачной смесью.

Особенности чаши из глины

Изделия из глины производятся из натурального сырья и считаются одними из самых качественных. Глиняные чилимы обладают такими преимуществами:

Если чилим без глазури, так на нем практически не подгорает.

Глина отлично аккумулирует и проводит тепло.

Изделие устойчиво к высоким температурам.

Пористая структура помогает избавиться от лишней влаги.

Пористая структура изделия является большим преимуществом глиняного изделия, но вместе с этим и огромным минусом. Пористая структура чилима способствует впитыванию запахов, если их тщательно не отмыть, это может повлиять на вкусовые качества во время следующего покура.

Как очистить глиняную чашу

Глиняный чилим требует особого внимания при очистке, хотя он наиболее податлив впитыванию вкусов, его можно хорошо очистить несколькими способами.

Прокаливание. Глиняные изделия хорошо переносят высокие температуры. Нужно поставить чашу на газовую конфорку, вверх дном и постепенно и медленно повышать температуру. Температура станет оптимальной в том случае когда из чаши начнет вытекать жидкость. Держите чилим на плите до того времени пока не переставит вытекать жидкость.

Замачивание чилима. Нагрейте воду до горячего состояние, но не до температуры кипения и поместите чилим в неё. Подержите чашу на протяжении нескольких минут, после этого тщательно отчистите щеткой всю поверхность.

Кипячение чилима. Поместите чашу в воду поставьте на плиту, доведите до кипячения и кипятите несколько минут.

Почему чаши из глины требуют особого ухода

Глиняные чилимы производятся из натурального сырья. Эти изделия формируются вручную на гончарном круге, потом выпекаются в специальных гончарных печах при высокой температуре. Глина довольно прочный материал, для разной посуды он использовался с древних времен. Поверхность чаши имеет пористую структуру, сквозь которую вглубь изделия проникает сироп от табачной смеси. Некоторые глиняные изделия покрываются глазурью, которая препятствует проникновению сиропа в изделие, но глазурь способствует пригоранию табака. Если не уделять внимание уходу за чилимом со временем она начнет влиять на вкусовые ощущения во время покура.

Как предупредить появление нагара на глиняной чаше

Удаление нагара – это процесс трудоемкий и занимающий время. Поэтому лучше избежать его появление с помощью таких методов: