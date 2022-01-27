Как стать программистом: возможно ли обучиться профессии за пару месяцев

IT – направление, которое как магнит притягивает выпускников школ и тем, кому давно за 30. Одним интересны информационные технологии, другим – конкурентные зарплаты.

Чтобы получить новую должность, желающим присоединиться к этой сфере нужно много учиться и иметь необходимые личностные качества. Быстро обрести профильные знания помогут курсы от Skillup .

Что нужно делать

Прежде чем получить свой первый проект, будущему кодеру нужно изрядно подумать и посвятить много времени образованию. Пошаговая инструкция по освоению новой профессии выглядит так.

Определение цели

Классификация программистов на виды:

Разработчик приложений. Как понятно из названия, отвечает за правильное функционирование программ, игр. Web-программист. Разрабатывает интернет-ресурсы: сайты, форумы, различные сервисы. Веб-разработчики делятся на frontend, backend. Системный программист. Поддерживает функционирование операционной системы.

В зависимости от объема знаний, специалисты делятся на три категории:

Такой программист имеет начальный уровень знаний. Их хватает, для того чтобы разработать пользовательский интерфейс, написать код для отдельных компонентов.

Более продвинутые спецы: они владеют несколькими языками программирования, без проблем управляются с базами данных. Middle-программисты пишут код для выполнения поставленной задачи и владеют backend-разработкой.

Гуру, которые пользуясь большой базой знаний и практическим опытом, могут решать разные задачи нестандартным способом. Чаще всего senior-программисты выполняют роль руководителя в команде или соединяют в себе сразу несколько специальностей.

Оценка способностей

Первое, что нужно сделать, определиться есть ли желание постоянно совершенствоваться. В отличие от многих других направлений информационные технологии быстро развиваются, а это значит, что востребованы будут только те специалисты, что идут в ногу с трендами.

Также для программиста важны такие навыки:

аналитическое мышление;

умение работать в команде;

внимательность;

педантичность;

усидчивость.

Выбор языка

Название и количество обязательных для изучения языков программирования напрямую зависит от выбранного направления. Разработчику приложений необходимо владеть С++, Python, Java. Системному программисту требуется владеть Assembler, C, C++, Python. Главное правило – одного языка для полноценной деятельности недостаточно ни одному виду программистов.

Изучение

Образовательные онлайн-платформы предоставляют большой выбор программ. В таких школах можно пройти курсы QA и стать профессиональным тестировщиком, или же усовершенствовать знание определенного языка для перехода на следующую ступень карьерной лестницы. Например, в Skillup можно изучить веб-дизайн, английский, Javascript, SMM, Python.

Можно ли получить профессию самостоятельно

Теоретически да. Сегодня в свободном доступе есть много учебных материалов на любую тему. Все что требуется от ученика – потратить время на поиск стоящего источника и тщательно изучить его. Но есть одно «но»: новичку очень сложно разобраться в терминологии и отличить достоверную информацию от ошибочной.

Да и заниматься самообразованием может далеко не каждый. Из-за отсутствия контроля и коммуникации с единомышленниками мотивация что-либо дело медленно, но уверенно испаряется. Поэтому тем, у кого самодисциплина хромает лучше пройти обучение в профильном заведении.