Как сделать вентиляцию в частном доме правильно: этапы работ

Лучшим вариантом для создания оптимальной вентиляции будет обратиться в климатическую компанию, но вы также можете создать такую систему самостоятельно. Перед тем как сделать вентиляцию в частном доме, необходимо внимательно разобраться в этом вопросе.

О том, какие требования необходимо учесть, как рассчитать и реализовать схему вентиляции в доме — читайте ниже в статье.

Требования к микроклимату в частном доме

Чтобы получилась эффективная естественная или механическая вентиляция в частном доме своими руками, важно учесть параметр кратности воздухообмена. Простыми словами — это количество раз полной замены воздуха в помещении за час. Кратность имеет разное значение, в зависимости от назначения комнаты. Например:

Ванная комната и туалет — 5-7 раз в час;

Кухня — 5-10;

Спальня, гостиная — 1-2;

Кабинет — 1-2;

Погреб — 1-2.

Обустраивая вентиляцию одноэтажного дома своими руками, учитывайте требования по температуре, влажности и скорости движения воздуха:

Жилые комнаты — 18-24°C;

Кухня и санузел — 18-26°C;

Коридор, кладовые — 16-24°C.

Влажность во всех помещениях должна составлять от 40 до 60%, а минимальная скорость движения воздуха — 0,2 м/сек.

Как рассчитать вентиляцию дома

Чтобы рассчитать минимальную норму воздухообмена в комнате одноэтажного дома, нам необходимы данные об объеме помещения и нормированной кратности. Для примера, рассчитаем норму для гостиной 4х5 метра, с потолком 3 метра:

Рассчитываем объем помещения: 4х5х3= 60 куб.м. Умножаем на кратность: 60х2=120 куб.м.

Результат показывает минимальное количество воздуха, которое должно пройти сквозь эту комнату за 1 час.

Также можно рассчитать норму воздухообмена по количеству проживающих людей. Для каждого жильца необходимо 30-60 куб.м. в час. Так, семью из трех человек в гостиной необходимо обеспечить 90-120 куб.м. свежего воздуха в час.

Проведя два расчета, выберете наибольший результат.

Вентиляция дома: схемы и их применение

Естественная система

Одноэтажные и многоэтажные дома еще на этапе строительства оснащается естественной вентиляцией — системой воздуховодов, которые отвечают за постоянный сброс отработанных газов в атмосферу. Приток в этом случае осуществляется через щели в конструкции или специальные приточные клапаны. Движение воздуха сквозь здание происходит за счет разницы давления/температуры на улице и дома.

Утепленные дома с герметичными окнами часто испытывают недостаток в притоке свежего воздуха и естественное проветривание нарушается. Поэтому мы рекомендуем рассмотреть вариант принудительной вентиляции помещений.

Принудительная вентиляция

Пример вентилятора: shop.alterair.ua

Вы можете собрать три основных типа механической вентиляции дома своими руками:

Приточную схему вентиляции дома — необходима там, где замечается недостаток свежего воздуха;

Вытяжную систему — для зданий, где приток исправен, но есть неполадки в сбросе загрязненных газов во внешнюю среду;

Приточно-вытяжную вентиляцию для полноценного контроля за движением атмосферы сквозь строение.

Монтаж вентиляции дома своими руками

Расчет диаметра воздуховодов

Чтобы определить сечение воздуховода естественной или принудительной вентиляции, необходимо воспользоваться парой формул:

F = L/3600 х V (F — площадь трубы в кв.м; L — расход воздуха за час; V – скорость движения воздуха (берем 0,2 м/с). R = √ (F/π) (R — необходимый радиус трубы в м; π ≈ 3,14)

Для примера возьмем гостиную, который использовали для расчетов ранее. Объем помещения 60 куб.м. с расходом воздуха 120 куб.м. в час.

F = 120/3600х0,2 ≈ 0,007 кв.м R = √(0,007/3.14) ≈ 0,05 м или 50 мм. Радиус — половина диаметра, а значит минимальный диаметр труб равен 100 мм.

Рекомендуется добавлять к результату 10-20%, т.к. при недостатке свежего воздуха расширить готовые трубы не получится. Итак, для гостиной с воздухообменом 120 куб.м/час нужны воздуховоды диаметром от 110 мм и более

Этапы монтажа вентиляции

В стенах делаем отверстия под диаметр воздуховодов на высоте 1.7-2 метра; Вставляется воздуховод; На внешней стороне труба закрывается решеткой; На внутренней — установкой с фильтром, шумопоглотителем, вентилятором, нагревателем и т.п.; Если воздух будет распределяться по комнатам, то система подключается к сети воздуховодов, закрепленных хомутами; Также реализуется схема вытяжной вентиляции дома, с оборудованием, обеспечивающим откачку и рекуперацию отработанного воздуха.

Обустройство независимой вентиляции в отдельных помещениях

Если есть необходимость усилить проветривание в одной отдельной комнате, закажите специальную вентиляционную установку для дома. Схема продумана так, что отверстия для забора и выхлопа находятся рядом. Монтаж системы делается на наружной стене и заставляет циркулировать воздух в комнате независимо от других помещений.