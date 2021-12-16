Как правильно пользоваться напольными весами?

Что может быть проще, чем весы напольного типа? Однако как показывает практика, далеко не каждый умеет правильно взвешиваться.

И дело не в искаженных показателях, ведь в большинстве случаев на дисплее выскочат правильные числа, а в сроке службы устройства. Неправильная эксплуатация приведет к быстрому выходу из строя и необходимости покупки нового аппарата.

Основные правила взвешивания на напольных весах

Если вы хотите купить весы напольные , то придется выбирать из множества моделей с механическим или электронным управлением. Также стоит определиться с материалом и показателями защиты от влаги и ударов. Но не менее важным моментом будет правильное взвешивание, которое состоит из следующих действий:

стойте прямо, опустив руки;

ноги расположите симметрично на площадке весов;

не переминайтесь с ноги на ногу;

не подпрыгивайте на устройстве;

снимите лишние предметы одежды.

Если хотите добиться максимально точных показателей, поставьте аппарат на ровную поверхность. Желательно взвешиваться на одном и том же месте, чтобы можно было сравнить каждодневные показатели.

Что еще следует учесть?

При покупке устройства обращайте внимание на максимально допустимый вес. Также желательно ограждать весы от попадания на них влаги и прямых солнечных лучей. Хранить их стоит в тумбе или шкафу, чтобы оградить внутренние механизмы от проникновения пыли. Ни в коем случае не устанавливайте аппарат возле обогревателей. Выполнив эти простые условия, вы продлите срок службы гаджета и получите идеально точные показатели.