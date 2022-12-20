Как почистить сковородку с антипригарным покрытием?

Нагар на сковородке – огромная проблема для ее эффективной эксплуатации. Особенно если речь идет о дорогой посуде с антипригарным покрытием. Удалять грязь с внутренней стороны сковороды нужно крайне бережно, чтобы не повредить противопригарный слой, а в случае с сильными загрязнениями сделать это бывает достаточно сложно./

Основные правила использования антипригарных сковородок

Чтобы сотейник не пришлось интенсивно очищать, необходимо максимально уберечь себя от его излишнего загрязнения. Чтобы со всех сторон сковороды не появлялся нагар, следует придерживаться таких правил ее эксплуатации:

конфорка должна быть в диаметре не больше дна посуды, особенно если вы имеете дело с газовой плитой;

готовить на сковороде на сильном огне не нужно, всегда достаточно среднего;

разогревайте пустую сковороду аккуратно;

не заливайте горячий сотейник холодной водой – резкий перепад температуры может нанести покрытию серьезный урон;

старайтесь избегать того, чтобы посыпать приправами пищу, которая уже готовится – специи отлично пригорают к стенкам посуды.

И, конечно же, используйте только мягкую кухонную утварь: деревянную, силиконовую или тефлоновую.

Виды антипригарного покрытия

Во многом правила эксплуатации сковороды зависят от вида ее антипригарной поверхности. Покрытие бывает:

тефлоновым – универсальным вариант, экономичный и долговечный;

керамическим – еще более недорогой тип покрытия, однако требует аккуратного использования, боится резких перепадов температур;

гранитным – тот же тефлон, но дополненный гранитной крошкой для большей долговечности;

мраморным – то же самое, но крошка здесь гранитная;

титановым – наиболее надежный вариант, хоть и самый дорогой.

Отвечаем на популярный вопрос: современный тефлон абсолютно безопасен для здоровья и все россказни о его канцерогенности – не более чем неподтвержденные мифы.

Как мыть антипригарную сковороду?

Тщательно! И регулярно. Дело в том, что основная причина нагара на сковороде – это несвоевременное удаление с нее жира и загрязнений и повторное температурное воздействие на них. Делать это необходимо специальными губками и скребками, которые эффективно удаляют грязь, но при этом из-за своей плотности никак не могут навредить антипригарному покрытию.

Что касается моющего средства, то здесь лучше выбирать гели на кремовой основе с нейтральным составом и без активных кислот. Их эффективности будут вполне достаточно, чтобы удалить грязь с поверхности керамического или тефлонового покрытия.

Что делать если антипригарная сковорода сгорела?

Поставили на разогрев и забыли? Или жарили котлеты, а в итоге пожарили сковороду? История знакомая. Часто это приводит к разрушению тефлонового слоя и пользоваться такой посудой становится уже не так комфортно – пища начинает к ней прилипать.

Если вас настигла такая неприятность, но в общем и целом сотейник выглядит и жарит более менее сносно и выбрасывать его жалко, то можно попробовать восстановить тефлоновый слой. Для этого хорошенько смажьте посуду подсолнечным маслом и поставьте в духовку на один час при температуре 170°C. После этого сковорода должна какое-то время прослужить как новая, но вскоре процедуру с маслом придется повторять. Только не забудьте отсоединить пластиковую ручку от металлического корпуса, перед тем как ставить его в духовой шкаф!

Как очистить пригоревшую антипригарную сковороду?

Если вы долго игнорировали мойку сковороды или процесс приготовления где-то пошел не совсем по плану, из-за чего она превратилась в обгорело нечто, то вот несколько советов, как очистить посуду от жира и загрязнений и как этого делать нельзя.

Если нагар на антипригарном покрытии не отмывается, то залейте ее мыльным раствором и прокипятите минут 15. То же самое можно проделать с содовым раствором – пять чайных ложек на литр воды. Очищать посуду с внешней стороны также следует аккуратно и не прибегать к использованию металлических скребков – алюминий (а чаще всего это он) повредится и жир с гарью будут накапливаться в образовавшихся царапинах в разы быстрее. Используйте для этой цели специальные средства или соду+уксус. Насыпали соды – залили уксусом.

Хорошей вам готовки и пусть любимая сковорода прослужит вам долгие годы!