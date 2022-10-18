Как осенью носить футболки оверсайз?

Оверсайз уже несколько лет является неотъемлемой чертой любого модного образа. Но если в теплое время года «сверхразмерные» футболки довольно просто внедрять в повседневный гардероб, то осенью со стилизацией такой вещи у многих возникают проблемы.

Особенно если учесть, что помимо оверсайза, в моде еще и многослойность. Можно ли стильно носить такие футболки в холодное время года и при этом не выглядеть больше своего размера?

Стоит ли покупать майки оверсайз на осень?

Многие знают, что осень на рынке фэшн – это время распродаж. А значит, появляется возможность купить стильные вещи из актуальных модных коллекций по наиболее выгодной цене. Традиционно есть среди предложений и футболки модного силуэта оверсайз. Много интересных трендовых предложений, например, можно найти по этой ссылке https://solmar.com.ua/catalog/futbolki_i_mayki/filter/razmer-is-oversize/apply/ в магазине украинского модного бренда Solmar.

Стоит ли покупать футболки осенью или лучше дождаться следующего теплого сезона? Ответ модных экспертов: «Однозначно стоит». И в пользу этого есть много аргументов:

покупка такой вещи – выгодная инвестиция, так как «сверхразмер» не теряет своей популярности;

сейчас вещи из летних коллекций стоят дешевле;

носить футболку овер можно не только летом – такая вещь актуальна круглый год.

Осталось только определиться, все ли футболки оверсайз подходят для осени и как их носить, чтобы выглядеть стильно.

Футболка оверсайз в осеннем гардеробе

Главное правило выбора маек, которые можно внедрить в повседневный гардероб осенью – пусть это будут изделия из плотного качественного трикотажа. Такие вещи не только смотрятся более выигрышно, но и лучше переносят испытание многослойностью. И кстати, такие можно найти не только среди предложений топовых мировых брендов. Вещи аналогичного качества есть и среди продукции отечественных торговых марок. Например, в последние годы все более популярной становится одежда украинского бренда Solmar.

Solmar выпускает самые разные виды стильной базовой женской одежды. В том числе футболки и майки базового кроя в разных цветовых решениях. И это как раз то, что нужно, если стоит задача купить универсальную вещь, которую можно носить круглогодично.

Если выбор пал на майку оверсайз, то для осени лучше покупать модели со средней свободой облегания. Такие идеально сочетаются с брюками и джинсами разных фасонов, с кардиганами, толстовками, худи. Поверх такой футболки можно смело надеть платье в бельевом стиле или трендовый корсет, чтобы даже в холодное время года выглядеть женственно.

Как видите, осень футболкам оверсайз не помеха. Поэтому не стоит отказываться от покупки такой вещи в холодное время года.