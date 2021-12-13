Как носить Бафф

О том, что такое бафф и для чего его используют знают многие. Кто еще не знает, в двух словах скажем, что это такая тканевая труба, которая по своей сути отводит влагу и создает комфортный микроклимат.

Они бывают теплые на зиму и легкие на лето, с флисом и без, детские и взрослые. Чаще всего их носят на шее. Но это не единственный вариант использования.

И в этой статье мы вам расскажем, как еще можно одеть бафф, чтобы по максимуму использовать все его преимущества.

Шарф , он же косынка на шею, позволяет укрыть шею от ветра и холода. Ткань не пропускает ультрафиолетовые лучи, так что создается дополнительная защита от солнца. Использование в зимнее время утепленных моделей позволяет сохранить тепло, а летние варианты имеют легкий охлаждающий эффект. Материал отлично тянется, поэтому не будет сковывать движений и сдавливать шею. Такой формат использования популярен у туристов, бегунов, велосипедистов. Все чаще можно увидеть и в городе людей с баффом на шее.

, он же косынка на шею, позволяет укрыть шею от ветра и холода. Ткань не пропускает ультрафиолетовые лучи, так что создается дополнительная защита от солнца. Использование в зимнее время утепленных моделей позволяет сохранить тепло, а летние варианты имеют легкий охлаждающий эффект. Материал отлично тянется, поэтому не будет сковывать движений и сдавливать шею. Такой формат использования популярен у туристов, бегунов, велосипедистов. Все чаще можно увидеть и в городе людей с баффом на шее. Шапки Бафф. Это вариант отлично подойдет для походов, пробежек, прогулок по городу. В зависимости от выбранного баффа он будет создавать комфортный микроклимат и отводить влагу. Если сделать шапку из теплого баффа, то она отлично подойдет для города каждый день.

Бандана или пиратка , замотанная из баффа – это оптимальное использование в тех ситуациях, когда нужно защитить голову от ветра и солнечных лучей. Также она отлично будет отводить влагу и охлаждать поверхность кожи. Часто замотанную из баффа бандану можно увидеть на туристах, бегунах, трейлраннерах, которые оценили все преимущества этого аксессуара.

, замотанная из баффа – это оптимальное использование в тех ситуациях, когда нужно защитить голову от ветра и солнечных лучей. Также она отлично будет отводить влагу и охлаждать поверхность кожи. Часто замотанную из баффа бандану можно увидеть на туристах, бегунах, трейлраннерах, которые оценили все преимущества этого аксессуара. Балаклава , она подшлемник, поможет уберечь голову и лицо от холода/ветра. Отсутствие швов обеспечивает мягкое прилегание и комфорт, технологичные ткани создают комфортный микроклимат. Флисовые вставки сохраняют тепло, а микрофибра отводит влагу. Подойдет не только для лыжников, но и для туристов и велосипедистов. Благодаря плотному прилеганию у холода не останется шансов.

, она подшлемник, поможет уберечь голову и лицо от холода/ветра. Отсутствие швов обеспечивает мягкое прилегание и комфорт, технологичные ткани создают комфортный микроклимат. Флисовые вставки сохраняют тепло, а микрофибра отводит влагу. Подойдет не только для лыжников, но и для туристов и велосипедистов. Благодаря плотному прилеганию у холода не останется шансов. Капюшон , сделанный из баффа, позволяет защитить голову и шею от ветра. Он комфортно прилегает, а отсутствие швов предотвращает натирание при интенсивных нагрузках.

, сделанный из баффа, позволяет защитить голову и шею от ветра. Он комфортно прилегает, а отсутствие швов предотвращает натирание при интенсивных нагрузках. Из тонких вариантов баффов можно сделать повязку на голову, которую точно оценят те, кто интенсивно тренируется на улице в прохладную пору. Такой вариант использования убережет уши от холода и ветра, а мягкая ткань отводит влагу от поверхности кожи. При этом терморегуляция осуществляется естественным путем.

Замотанный в несколько оборотов бафф на запястье превращается в напульсник , который отлично впитывает пот и после этого быстро сохнет. Ткань достаточно эластичная, так что не бойтесь его растянуть.Такой вариант использования подойдет для бегунов, велосипедистов, туристов в походе и поклонников брейк-данс.

, который отлично впитывает пот и после этого быстро сохнет. Ткань достаточно эластичная, так что не бойтесь его растянуть.Такой вариант использования подойдет для бегунов, велосипедистов, туристов в походе и поклонников брейк-данс. В качестве маски лучше использовать тонкие модели или те, которые имеют микрофибровую вставку. Тонкая ткань не мешает дыханию, а выдыхаемый пар быстро отводится к верхним слоям ткани, где он в дальнейшем испаряется. Такая маска защищает лицо от пыли, ветра, снега. Будет актуальной во время бега на лыжах, катания на велосипеде, бега.

лучше использовать тонкие модели или те, которые имеют микрофибровую вставку. Тонкая ткань не мешает дыханию, а выдыхаемый пар быстро отводится к верхним слоям ткани, где он в дальнейшем испаряется. Такая маска защищает лицо от пыли, ветра, снега. Будет актуальной во время бега на лыжах, катания на велосипеде, бега. Косынка сделанная из баффа мягко ложится на голову, удерживает волосы, не соскальзывает с головы, при этом не создает дискомфортных ощущений. Отлично подойдет для похода или отдыха за городом. Ткань не пропускает солнечные лучи и хорошо отводит влагу.

сделанная из баффа мягко ложится на голову, удерживает волосы, не соскальзывает с головы, при этом не создает дискомфортных ощущений. Отлично подойдет для похода или отдыха за городом. Ткань не пропускает солнечные лучи и хорошо отводит влагу. Резинка для волос. Хороший вариант использования баффа когда забыли резинку дома или хотите просто создать новый образ. Микрофибра хорошо тянется, и мягко фиксирует волосы. Можно не бояться, что бафф растянется или деформируется, потому что ткань очень эластичная и долговечная.

Производитель предлагает около двенадцати разных вариантов использования, которые оптимально подойдут под разные цели. Таким образом один бафф способен заменить и шапку, и балаклаву, и повязку на голову и многое другое. При этом ткани, из которых производятся баффы очень мягкие и приятные к телу, не вызывают аллергических реакций на коже. А их износоустойчивости можно позавидовать.