Как носить Бафф

О том, что такое бафф и для чего его используют знают многие. Кто еще не знает, в двух словах скажем, что это такая тканевая труба, которая по своей сути отводит влагу и создает комфортный микроклимат.
Они бывают теплые на зиму и легкие на лето, с флисом и без, детские и взрослые. Чаще всего их носят на шее. Но это не единственный вариант использования.
И в этой статье мы вам расскажем, как еще можно одеть бафф, чтобы по максимуму использовать все его преимущества.
- Шарф, он же косынка на шею, позволяет укрыть шею от ветра и холода. Ткань не пропускает ультрафиолетовые лучи, так что создается дополнительная защита от солнца. Использование в зимнее время утепленных моделей позволяет сохранить тепло, а летние варианты имеют легкий охлаждающий эффект. Материал отлично тянется, поэтому не будет сковывать движений и сдавливать шею. Такой формат использования популярен у туристов, бегунов, велосипедистов. Все чаще можно увидеть и в городе людей с баффом на шее.
- Шапки Бафф. Это вариант отлично подойдет для походов, пробежек, прогулок по городу. В зависимости от выбранного баффа он будет создавать комфортный микроклимат и отводить влагу. Если сделать шапку из теплого баффа, то она отлично подойдет для города каждый день.
- Бандана или пиратка, замотанная из баффа – это оптимальное использование в тех ситуациях, когда нужно защитить голову от ветра и солнечных лучей. Также она отлично будет отводить влагу и охлаждать поверхность кожи. Часто замотанную из баффа бандану можно увидеть на туристах, бегунах, трейлраннерах, которые оценили все преимущества этого аксессуара.
- Балаклава, она подшлемник, поможет уберечь голову и лицо от холода/ветра. Отсутствие швов обеспечивает мягкое прилегание и комфорт, технологичные ткани создают комфортный микроклимат. Флисовые вставки сохраняют тепло, а микрофибра отводит влагу. Подойдет не только для лыжников, но и для туристов и велосипедистов. Благодаря плотному прилеганию у холода не останется шансов.
- Капюшон, сделанный из баффа, позволяет защитить голову и шею от ветра. Он комфортно прилегает, а отсутствие швов предотвращает натирание при интенсивных нагрузках.
- Из тонких вариантов баффов можно сделать повязку на голову, которую точно оценят те, кто интенсивно тренируется на улице в прохладную пору. Такой вариант использования убережет уши от холода и ветра, а мягкая ткань отводит влагу от поверхности кожи. При этом терморегуляция осуществляется естественным путем.
- Замотанный в несколько оборотов бафф на запястье превращается в напульсник, который отлично впитывает пот и после этого быстро сохнет. Ткань достаточно эластичная, так что не бойтесь его растянуть.Такой вариант использования подойдет для бегунов, велосипедистов, туристов в походе и поклонников брейк-данс.
- В качестве маски лучше использовать тонкие модели или те, которые имеют микрофибровую вставку. Тонкая ткань не мешает дыханию, а выдыхаемый пар быстро отводится к верхним слоям ткани, где он в дальнейшем испаряется. Такая маска защищает лицо от пыли, ветра, снега. Будет актуальной во время бега на лыжах, катания на велосипеде, бега.
- Косынка сделанная из баффа мягко ложится на голову, удерживает волосы, не соскальзывает с головы, при этом не создает дискомфортных ощущений. Отлично подойдет для похода или отдыха за городом. Ткань не пропускает солнечные лучи и хорошо отводит влагу.
- Резинка для волос. Хороший вариант использования баффа когда забыли резинку дома или хотите просто создать новый образ. Микрофибра хорошо тянется, и мягко фиксирует волосы. Можно не бояться, что бафф растянется или деформируется, потому что ткань очень эластичная и долговечная.
Производитель предлагает около двенадцати разных вариантов использования, которые оптимально подойдут под разные цели. Таким образом один бафф способен заменить и шапку, и балаклаву, и повязку на голову и многое другое. При этом ткани, из которых производятся баффы очень мягкие и приятные к телу, не вызывают аллергических реакций на коже. А их износоустойчивости можно позавидовать.