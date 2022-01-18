Історія популярних прикрас від Pandora: як з’явилися шарми

Pandora — всесвітньо відома ювелірна компанія, яка завоювала прихильність покупців не лише в Данії, де вперше з’явилися довершені й витончені прикраси, але й у багатьох інших країнах світу.

Шарми, срібні й золоті, браслети, кільця, сережки, кулони й медальйони — зараз компанія спеціалізується на виготовленні прикрас, які максимально заглиблюються в жіночий світ, індивідуальні історії, почуття, емоції, захоплення.

Як з’явилися знамениті намистини (шарми)?

Намистини (шарми) — мініатюрні декоративні елементи, котрі допомагають персоналізувати й стилізувати базові ювелірні прикраси Pandora:

Браслет;

Ланцюжок;

Сережки.

Перший такий браслет з намистинами ювеліри Pandora випустили у 2000 році. Саме тоді до данського бренду прийшла справжня слава. Хоча невелика ювелірна крамниця працювала в Копенгагені ще з 1982, саме з появою намистин стильні персоналізовані аксесуари знайшли своїх шанувальників аж на 6 різних континентах світу.

З того часу незмінним залишається основне завдання намистин (шармів) — допомогти кожній дівчині або жінці виділитися, розказати світові свою неповторну історію, продемонструвати характер, настрій, уподобання й захоплення.

Намистини (шарми) Pandora: що в них особливого?

Намистини Pandora прийнято поділяти на кілька тематичних категорій. Вони дозволяють власникам мінімалістичних браслетів і лаконічних сережок доповнювати свої прикраси й створювати неповторні композиції. Найпопулярнішими тематичними категоріями шармів вважають:

Кохання;

Родинні й дружні зв’язки;

Казки й фантастику;

Символи свят;

Атрибути подорожей;

Абстрактні й декоративні об’єкти.

Шарми Pandora також виконують різні завдання. До прикладу, захисні ланцюжки допомагають зберегти цілісність намистин і самого браслета, якщо той випадково пошкодиться під час щоденної активності. Класичні шарми, а також акцентні підвіски, дають змогу створювати безліч персональних комбінацій і стилізувати прикрасу відповідно до вибраного одягу або конкретної події. Кліпси, розділювачі, ланки — невеликі намистини, які дозволяють створювати різноманітні тематичні колекції, надійно фіксувати шарми й не перевантажувати сам браслет, розділений на 3 секції.

Більшість намистин ювеліри Pandora виготовляють з дорогоцінних металів (золото або срібло). Також віднедавна компанія використовує сплави з покриттям 14К золотом або рожевим золотом. Такий матеріал вважається максимально екологічним, а також допомагає покращити експлуатаційні характеристики ювелірних прикрас. Задля створення яскравих і кольорових акцентів використовують допоміжні матеріали й техніки:

Силіконову основу;

Емалювання;

Скло Мурано;

Різноколірні кристали;

Синтетичні камені;

Прісноводні культивовані перли;

Кубічний оксид цирконію;

Перламутр.

Отже, у різноманітному світі намистин Pandora кожен знайде щось таке, що якнайкраще зображуватиме його світогляд, захоплення й почуття!