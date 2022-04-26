Инвестиции в недвижимость Турции: Алания VS Мерсин

Турция привлекает иностранных инвесторов прекрасным климатом, чистыми пляжами, ласковым Средиземным морем и гостеприимством со стороны местного населения.

Многие туристы после отдыха на турецких курортах решаются на переезд в восточную республику. И возникает вопрос – какой город выбрать? Многие наши сограждане рассматривают в качестве вариантов Аланию и Мерсин. Почему? Попробуем разобраться в этом обзоре.

Алания – популярный курорт

Алания – сравнительно небольшой туристический город, расположенный на побережье Средиземного моря на юге Турции. Население составляет около 250 000 человек, из них около 10% населения – иностранцы.

Климат в Алании субтропический. Зимы дождливые, а лето – длительное и жаркое. С июня по август температура воздуха находится в пределах от +25 °C до +34 °C. Днем в декабре столбик термометра показывает около +17 °C, а с наступлением ночи становится достаточно прохладно, и он опускается до +8 °C.

Курортная Алания привлекает отдыхающих и эмигрантов ласковым морем и чистейшими песчаными пляжами, отмеченными “голубым флагом”, но не только это манит сюда.

Многим нравится сама атмосфера города. За последние двадцать лет из небольшого поселка Алания превратилась в развитый европейский город. Гуляя по аланийским улицам, вы сможете насладиться непревзойденной архитектурой, заглянуть в различные сувенирные лавки, отведать вкуснейшие блюда национальной и средиземноморской кухни.

Но не современностью единой! Благодаря множеству архитектурных и исторических достопримечательностей, здесь удается сохранить очарование древних времен. В то же время, торговые кварталы выдают истинную суть этого восточного города – доброжелательность, темпераментность, открытость.

Жилищный сектор представлен комфортными проектами многоквартирных домов, виллами и коттеджами. Стоимость квадратного метра ниже, чем в популярной Анталии в среднем на 20%. Но уже сейчас наблюдается острый дефицит земли в прибрежных районах. Купить апартаменты в Алании можно по цене от 50 000 евро. Но жилье на первой береговой линии по этой стоимости найти все сложнее.

Мерсин – развивающийся город

Мерсин – провинция на юге Турции, на побережье Средиземного моря, расположенная между Анталией и Аданой. Это крупный торговый город и судоходный порт с населением около 1,8 миллиона человек.

В Мерсине субтропический средиземноморский климат с жарким и сухим летом и мягкой зимой. Самый холодный месяц – январь с максимальной температурой +14 °C и минимальной +6 °C. Август – самый жаркий месяц года. В этом месяце нередко наблюдается температура +31 °C. Максимальное количество осадков приходится на зиму, а самые засушливые месяцы – летние.

Порт, расположенный в Мерсине, оказывает сильнейшее влияние на экономику региона, поскольку с него осуществляется импорт и экспорт на 5 континентов. В нем расположено 45 причалов, которые занимают площадь 785 000 квадратных метров. За год через порт Мерсина проходит более 6 000 судов. Создана вторая по величине зона свободной торговли Турции.

Очень развита сфера сельского хозяйства. В регионе выращивают цитрусовые, хлопок, бананы, оливки и различные фрукты.

Вышеперечисленные факторы являются залогом крепкой экономики региона и благосостояния местного населения.

Активно развивается социальная инфраструктура. Уже сегодня здесь много супермаркетов, различных сервисных центров, банковских учреждений, кафе и ресторанов. Есть также современные медицинские центры, стоматологии, а также университеты.

Еще одно важное преимущество – Мерсин считается самым сейсмоустойчивым регионом Турции. Здесь никогда не было зафиксировано землетрясений и природных катаклизмов.

В настоящее время очень стремительно развивается строительство. В Мерсине много свободной земли под застройку рядом с морем. По этой причине многие застройщики выбирают этот регион для реализации своих жилых проектов. И, что радует покупателей, цена на недвижимость в Мерсине пока сохраняется на демократичном уровне. Не составит труда найти квартиру в новом ЖК всего за 35000 евро.

Стоит ли инвестировать в квадратные метры этих регионов?

Недвижимость в Мерсине и Алании – это выгодный вариант для капиталовложения. В этих регионах отмечается стабильный рост цен и высокий спрос со стороны арендаторов и покупателей. Покупка апартаментов позволит вашим вложениям достаточно быстро окупиться. И чем ближе жилье находится к морю, тем быстрее будет возврат инвестиций.

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