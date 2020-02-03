Відео-факт: Хто швидший з'ясували супербайк Kawasaki, болід «Формули-1» і винищувач F-16 (відео)

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Три суперкари, один супербайк, один автомобіль «Формули 1», приватний літак і винищувач - такий склад підібрався, щоб позмагатися, хто насправді є королем швидкості.

видовище. Але на стамбульському Teknofest сталося щось особливе - адже тут в змаганні зійшлися справжні технологічні монстри. Причому, не тільки автомобілі, але також мотоцикл і навіть літак.

Гонка була організована в рамках авіаційного, космічного та технологічного заходу під назвою Teknofest, яке проходило в новому Стамбульському міжнародному аеропорту. У заїзді брали участь мотоцикл Kawasaki H2R, автомобілі Tesla P100DL, Aston Martin New Vantage, Lotus Evora GT 430, а також приватний літак і справжній винищувач F-16.

Гонка дала відповідь на питання, яке мучило всіх роками: чи можна порівнювати за швидкістю автомобілі, мотоцикли та літаки, і хто ж є справжнім королем швидкості.

Фактично, це була справжня гонка, яка перевершила всіх своєю грандіозністю багато спортивних подій. Коли загорілося зелене світло, транспортні засоби буквально зірвалися з місця.

На короткий час гонщик Формули-1 отримав лідерство завдяки низькій вазі свого авто, спеціальним шинам і системі лаунч-контролю. Але це згодом змінилося, коли Kawasaki H2R «пішов» на зліт. Його переднє колесо навіть злегка відірвалося від землі, і це не дивно, з огляду на його чотирициліндровий двигун з турбонаддувом. Супербайк домінував протягом всієї іншої частини гонки, але болід F1 впритул наблизився до нього.

Винищувач F-16 Solo Turk так і не зумів наздогнати парочку завдяки повільному старту і посів третє місце. Четверте місце дісталося Tesla.

Не варто обманювати себе тим, що винищувач прийшов лише третім, тому що гонка проводилася на трасі довжиною 400 метрів. Якщо гонка була б проведена на більш довгій ділянці, винищувач залишив би всіх далеко позаду. Також оскільки співвідношення потужності до ваги Kawasaki дуже велике, супербайк завжди буде домінувати на коротких ділянках.