Найвідоміша втеча з Алькатрасу: штучний інтелект знайшов зниклих ув'язнених

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Штучний інтелект від ірландської компанії Identv і фірми Rothco зміг з'ясувати, чи вижили ув’язнені, які здійснили найвідомішу і, ймовірно, єдину вдалу втечу з в’язниці на острові Алькатрас в США. Про це повідомляє hromadske з посиланням на LBB Online.

Повідомляється, що йдеться про втечу 1962 року. Тоді брати Джон і Кларенс Енгліни та їхній друг Френк Моріс безслідно зникли з в'язниці на острові Алькатрас, який розташований у затоці Сан-Франциско. Зазвичай в'язні, які намагалися втекти та переплисти затоку, гинули через сильну течію, а їхні тіла прибивало до берега. Ця трійка зникла безслідно.

У 2015 році друг сім’ї Енглінів опублікував фото, зроблене в Бразилії через 13 років після втечі, на якому нібито зображені брати. Тоді перевірити це було неможливо.

Тепер спеціалісти з розпізнавання облич показали фото своєму штучному інтелекту. Він математично аналізує зображення і шукає збіги.

З ймовірністю у 99,7% алгоритм встановив, що на фото з Бразилії зображені саме брати, які у 1962 році втекти з Алькатрасу. Чи вдалося це зробити їхньому другу Френку Морісу, досі не відомо.

Зазначається, що справа щодо їхньої втечі досі не закрита. Зараз чоловікам повинно бути трохи більше, як 80 років.

Загалом з Алькатрасу намагалися втекти 36 людей. У випадку братів та їхнього друга, вони зробили отвір в стіні, на ліжка поклали замість себе ляльок з пап'є-маше, а затоку планували переплисти на надувному човні з дощовиків.

Зараз в'язниця на острові Алькатрас розформована, на її місці створили музей.