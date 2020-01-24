Разработан укол, который разрушает жировые отложения

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Технология избирательно уменьшает жир практически в любом месте с помощью безопасного ледяного раствора. Новая методика описана в журнале «Пластическая и реконструктивная хирургия».

Об этой инновации NNS узнал от medicalxpress.com. Лаборатория Массачусетской больницы изобрела криолиполиз – популярный нехирургический метод уменьшения жировых отложений под кожей. Технология предназначена для удаления жира практически в любом месте, куда можно попасть с помощью иглы для подкожных инъекций.

Это лечение может стать одной из самых эффективных косметических процедур. «С помощью новой техники врач может сделать простую инъекцию и через минуту пациент пойдет домой, а его жир постепенно исчезает», – объясняет ведущий автор, доктор медицинских наук Лилит Гарибян, исследователь Wellman Center при Массачусетской больнице и отделения дерматологии Гарвардской медицинской школы.

Криолиполиз в настоящее время является ведущей неинвазивной технологией удаления жира из-за незначительных побочных эффектов и неинвазивного характера. Инновационный подход команды ученых Массачусетской больницы к этой технике заключается в использовании инъецируемой ледяной «суспензии», состоящей из физиологического раствора, глицерина и 20-40% мелких частиц льда. Раствор может быть введен непосредственно в жировые отложения. Он заставляет жировые клетки отмирать и в течение нескольких недель они постепенно выводятся из организма. «Важно то, что инъецированная суспензия вызывает избирательное воздействие на жир. Если суспензия впрыскивается в другие ткани, такие как мышцы, значительных повреждений не возникает», – говорит Рокс Андерсон, доктор медицинских наук, соавтор и руководитель Wellman Center.

Как сообщают исследователи, инъекция ледяного раствора приводит к снижению толщины жира на 55%. На месте инъекции не возникает повреждений кожи или мышц, также не наблюдается системных побочных эффектов. Поэтому процедура может стать преобразующим методом для нехирургической коррекции фигуры.