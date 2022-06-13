Играя в автоматы на деньги в топовых украинских казино, геймеры получают бездепозитные бонусы. На информационном портале https://deluxesloti.com/ru/bezdep-bonus/ указано, в каких клубах есть бездеп.

Подарки без депозита – маркетинговый инструмент, позволяющий клубам привлекать посетителей. Геймеры, используя презенты, получают возможность играть без вложений.

Типы бездеп-бонусов

Геймерам играть в игровые автоматы на деньги с использованием бездепозитных бонусов предлагают следующие клубы:

Joker;

Vbet;

Slotoking;

Goxbet.

Приступить к игре в игровые автоматы на гривны можно, не пополняя счет. Для этого достаточно активировать бездеп за регистрацию. Он выдается геймерам, которые создали и верифицировали аккаунт.

Во многих казино бездепозитный бонус выдается за установку приложения. Софт клубов предназначен для ОС Андроид. Для его инсталлирования нужно зайти на сайт казино с телефона, скачать и запустить апк-файл.

Бездеп может предлагаться за верификацию аккаунта. В этом случае подарок не выдается сразу после регистрации. Для его получения необходимо заполнить анкету и подтвердить контактные данные. В отдельных случаях может потребоваться верификация. Чтобы пройти ее, необходимо отправить на email техподдержки скан паспорта.

Программа лояльности

Геймеры, активно играющие в игровые автоматы на реальные деньги, становятся участниками программы лояльности. В ее рамках предоставляется кешбэк – бездепозитный бонус, подразумевающий возврат до 10 процентов от ставок. Кешбэк начисляется один раз в неделю в автоматическом режиме.

Точный размер кешбэка зависит от текущего статуса игрока. По мере повышения ранга уменьшается вейджер для отыгрыша этого бездепа.

Отыгрыш подарков

В игровые автоматы играть на деньги с использованием бездепа разрешается на условиях отыгрыша. Бонусы поступают на дополнительный баланс. У каждого из них есть вейджер – множитель, указывающий на общую сумму ставок для отыгрыша. Отслеживать прогресс отыгрыша подарков можно в личном кабинете.