Як вибрати “працюючий” кулон

Прикраси завжди вважалися особливими аксесуарами, адже крім прекрасного зовнішнього вигляду вони мають фінансову цінність.

На протязі століть дорогоцінності використовували як доповнення гардеробу, для підкреслення високого соціального походження та відмінного смаку. На сьогодні існує багато типів, моделей, дизайнів виробів із благородних металів.

На думку іміджмейкерів Укрзолото особливе місце в ювелірній шкатулці займають кулони. Для того, щоб вони «працювали» та доповнювали образ необхідно виважено підходити до вибору підвісок.

Критерії вибору: професійні рекомендації

На віртуальній вітрині ювелірного салону представлені коштовності з камінням та без. Прості прикраси для дітей та підлітків, елегантні вироби для бізнес леді, вишукані для благородних дам. На офіційному сайті недорого можна замовити чоловічі, жіночі, дитячі кулони та моделі унісекс. Для того, щоб вибір не був занадто складним та виснажливим ювелірні майстри рекомендують:

Визначити місце призначення. Багато хто купує аксесуари конкретно під якусь сукню. Але стилісти радять вибирати виріб «по місцю призначення». Якщо прикраса буде використовуватись постійно, то варто придбати класичну модель с простим дизайном. Дорогоцінність «На вечір» вибирають більшого розміру та яскравого дизайну.

Вибрати метал. Звісно, самим популярним є золото. Але й воно може бути різним. В салоні представлені вироби із червоного, жовтого, рожевого, білого та комбінованого металу. Вибрати варто такий колір сплаву, який би відповідав ланцюжку. Саме тому менеджери гіпермаркету радять купувати два вироби одночасно – кулон і ланцюжок до нього.

Підібрати стиль. Класичний чи авангардний, геометричний чи флористичний – кожний кулон прекрасний по своєму. Окрему категорію створюють дорогоцінності з сакральним значенням – хрестики, обереги, ладанки.

Вибрати кулон с камінням чи без. Молодим красуням варто вибирати прикраси з інструкцією – розсип дрібних самоцвітів. Дамам сміливо можна купувати самі масивні прикраси. На віртуальній вітрині також обирають вироби без інструкції з плавними лініями.

Кулон із дорогоцінного металу – це прекрасний подарунок близькій людині чи собі. Витончені вироби сподобаються будь-якій красуні чи чоловікові. Придбати аксесуар можна недорого, адже онлайн салон часто пропонує знижки. Однак, стилісти ukrzoloto зазначають, що ювелірні вироби варто купувати тільки в спеціалізованих магазинах, де на кожну річ можуть пред’явити сертифікат якості.