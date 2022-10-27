HDMI кабель — елемент, що поєднує цифрові пристрої в єдину систему

Сама по собі будь-яка цифрова техніка мало функціональна, зате її функції значно розширюються, якщо у вас є кабель HDMI. В Україні, як і в інших країнах, цей кабель є технологією, за допомогою якої можна здійснювати передачу цифрової інформації (звук, відео) у високій роздільній здатності.

Крім того, цей звичайний, здавалося б шнур, здатний транслювати багатоканальні аудіосигнали цифрового формату, одночасно забезпечуючи захист від копіювання даних.

За умови правильного вибору кабелю на https://showtime.ua/hdmi-kabel/ та його підключення можна отримати такі переваги:

передачу інформації на високій швидкості;

відмінна якість відтворення звукових та відеоданих;

позбавитися від сторонніх шумів та спотворень під час перегляду відео або прослуховування аудіофайлів.

У вас є можливість підключити між собою різні аксесуари, об’єднати їх в систему і синхронізувати їх роботу. Все це можливо, якщо у вас є якісний кабель HDMI та відповідні гнізда на цифрових пристроях для його підключення.

Підключаємо ноутбук до телевізора за допомогою HDMI

Підключення через HDMI плазмового телевізора та ноутбука забезпечить одночасну трансляцію зображення та звуку на обох цих пристроях, якщо вони оснащені відповідними роз’ємами. Шнур HDMI сьогодні зазвичай входить у комплект при покупці плазмового TV, пам’ятайте, що тільки оригінальний кабель може забезпечити якісну передачу та трансляцію цифрових даних.

Порядок підключення ноутбука та плазми через шнур HDMI:

Перевірте, чи увімкнені потрібні пристрої. З’єднайте за допомогою HDMI роз’ємів і кабелю обидва пристрої. Запустіть операційну систему на пристроях. Змініть джерело даних (система ноутбука) в налаштуваннях телевізора.

Якщо ви зуміли правильно вставити в роз’єм HDMI кабель, пристрої синхронізуються, і дані з ноутбука будуть транслюватися на екрані вашого телевізора. Якщо сигнал не проходить, вам слід зробити таке:

перевірте вибір джерела в налаштуваннях телевізора,

спробуйте перепідключити кабель HDMI,

Перевірте на цілісність кабелю.

Неякісний або неправильно вибраний HDMI шнур може давати збої в роботі.

Підключаємо телевізор та комп’ютер через HDMI

Принцип підключення ПК до телевізора аналогічний попередньому опису з тією різницею, що на екрані телевізора транслюватимуться дані, джерелом яких буде ваш персональний ПК. Якщо потрібно, щоб на ПК транслювалася інформація, що йде від телевізора, виконайте такі дії:

Вставте конектори HDMI кабелю у відповідні роз’єми обох пристроїв. Налаштуйте порт HDMI. Увімкніть обидва пристрої та запустіть операційну систему. У налаштуваннях ПК вкажіть телевізор як джерело, на яке повинні виводитися сигнали з ПК.

Як бачите все просто, якщо у вас є оригінальний кабель HDMI, а не його дешева підробка.

Підключаємо монітор через HDMI

За допомогою HDMI кабелю, що має універсальний переріз, можна підключити будь-який монітор. Якщо вам необхідно підключити другий монітор для дублювання зображення або виведення на екран даних деяких додатків, ви легко це зробите за допомогою шнура даного типу. Ціна на якісний кабель HDMI не може бути надто низькою, якісна продукція ніколи не коштуватиме дешево. При цьому ви отримаєте такі переваги у роботі з двома моніторами:

Керувати даними на екрані за допомогою сенсорних країв чи миші. Кожен з екранів без проблем функціонуватиме в багатовіконному режимі. Легко та швидко перемикатися між програмами/екранами за рахунок закріплення на одному з екранів панелі завдань.

Купити оригінальний кабель HDMI у Києві та інших містах зі швидкою доставкою у всі міста та населені пункти України пропонує інтернет-магазин Showtime. За допомогою цього простого інноваційного засобу комунікації ви зможете, маючи один системний блок, транслювати дані з носія на кілька синхронізованих з ним моніторів. Успіх роботи залежить не тільки від правильного підключення кабелю до пристроїв, але й від правильного налаштування самих цих пристроїв.