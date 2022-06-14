Где узнавать новости про футбол, хоккей и другие виды спорта

Футбольный сезон в клубных турнирах уже завершен, но интересных матчей хватает и сейчас. Продолжается Лига наций, американский хоккей радует финальными играми Кубка Стэнли, а в НБА проходят игры плей-офф.

Событий много, новостей по ним — тоже, поэтому нужен хороший источник, который позволит следить за ходом турниров. Не имеет значения, идет речь о футболе, хоккее, баскетболе или другой дисциплине, — требования к медиа, освещающему их, будут одни и те же.

Где в Украине отслеживать теннис, футбол, баскетбол и другой спорт: требования к СМИ

В украинском медиапространстве работают сотни сайтов и групп, которые занимаются освещением спортивной жизни, но не все они достойны внимания широкой аудитории. Чтобы выбрать ресурс, на котором можно получать информацию про теннис, футбол, биатлон или другой вид спорта, необходимо выбрать сайт, соответствующий ряду критериев:

Удобство интерфейса. Сайт, подающий новости спорта и другой тематический контент, должен иметь качественное оформление, логичную структуру, чтобы находить нужную информацию на нем было легко.

Охват событий. В зависимости от сферы интересов, нужно выбирать ресурс, который будет подавать информацию только по интересующим темам. Если главное увлечение — футбол, следует остановиться на футбольном портале, а не искать новости любимой игры в широкопрофильных медиа или на сайтах, сконцентрированных на теннисе.

Оперативность публикации. Редакция качественного спортивного медиа должна следить за событиями и оперативно публиковать важные новости. Если они выкладываются с большим опозданием, очень легко пропустить что-то важное.

Объемы контента. Хороший спортивный сайт не ограничивается десятком публикаций новостного характера в день, а стремится привлечь аудиторию разносторонним контентом. Приветствуется наличие авторских материалов, обзоров, аналитики, а также статистической информации, такой как расписания, результаты, турнирные таблицы.

Футбол, бокс, биатлон и другие виды спорта в одном месте — это удобно

В Украине можно найти несколько десятков ресурсов, соответствующих перечисленным требованиям и заслуживающих внимания. В их числе и ЮА Футбол. Основным профилем деятельности сайта является освещение футбола, но другим видам спорта он тоже уделяет немало внимания. Это бокс и ММА, биатлон, легкая атлетика, автоспорт и другие популярные дисциплины.

Материалы по разным видам спорта на ЮА Футбол вынесены в отдельные рубрики, поэтому можно сконцентрироваться на одном из них, не отвлекаясь на другие. Если интересуют новости бокса, биатлона или борьбы, их можно читать, не отвлекаясь на футбольный контент.

Автор ua-football: Александр Рыженко – https://twitter.com/Theryzhenko