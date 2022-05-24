Где можно пополнить карту sportbank

Sportbank — это мобильный банк, а мобильный банк — это гораздо больше, чем просто приложение в смартфоне. Это ряд услуг и продуктов, которые призваны сделать жизнь клиента проще и комфортнее.

Что можно со sportbank?

В sportbank можно оформить карты: кредитная с определенным лимитом, а также сейчас доступна карта єПідтримка. Обе карты можно оформить не выходя из дома и они могут быть виртуальными, что очень удобно. С помощью карт вы можете оплачивать коммунальные услуги, пополнять мобильный телефон и делать взносы на благотворительность в соответствующем разделе.

Также есть и сберегательные продукты — это BOOOSTER-депозит со ставкой до 10% годовых и сберсчет «Рюкзак» до 5,55% годовых с начислением процентов каждую неделю в пятницу.

Больше про все услуги и продукты можно узнать от самих клиентов, достаточно почитать отзывы о sportbank .

Пополнение карты sportbank?

Если снятие наличных — это тема сейчас актуальная и понятная, то вот пополнение карты — не очень.

Как пополнить карту:

Это может быть перевод с карты на карту: в приложении sportbank без комиссии, а вот из других банков или внешних сервисах может быть комиссия сервиса перевода. Перевод по реквизитам (IBAN), которые найти можно найти в пункте «Реквизиты карты». Также учитывайте комиссию сервиса перевода. Терминалы самообслуживания: IBOX (без комиссии и до 300 тыс. грн в день), EasyPay (комиссию платит клиент), Сити 24 (также комиссию платит клиент), ПКТС ТАС – терминал ТАС с лимитом в 4 990 грн в день без комиссии. Возможность пополнить через кассу отделения ТАСКОМБАНК и без комиссии.

Если вдруг остались вопросы, то всегда можно обратиться к команде поддержки sportbank, которая работает 24/7.