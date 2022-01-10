Где купить плитку в Украине? Обзор 5-ти лучших магазинов

Каждому покупателю хочется, чтобы он мог приобрести отделочные материалы без переплат, отменного качества.

При этом важен большой выбор, ассортимент не менее, чем от десятка производителей, заводская гарантия, отсутствие токсичных включений, которые сохраняются в плиточных и клеевых продуктах.

Давайте сравним, где удастся купить плитку на хороших условиях.

Пять интернет-магазинов отделочных материалов в Киеве

1. Столичный магазин Plitka.ua

Специализируется на декоративных материалах и сантехнике. В каталоге размещена продукция от 617 производителей. Цены рассчитаны на покупателей среднего и более высокого уровня, есть и бюджетные варианты от отечественных производителей. Украинские товары – не значит, что плохие, просто розничная цена более доступна из-за отсутствия таможенных сборов и платы за экспортирование продукции. Есть линейка позиций из Турции и Китая.

В Киеве открыто 2 шоурума на правом (Петровка) и левом (ул. Драгоманова) берегу Днепра. Здесь предлагается воочию увидеть позиции с сайта, подержать в руках, получить консультацию менеджера.

На сайте размещено 232 отзыва, что подтверждает востребованность и высокое качество реализуемых изделий для облицовки. Людям нравится, что можно приобрести позиции прошлых лет и трендовые новинки. Благодарят за быструю доставку. Удобен вариант безналичного и наличного расчёта, создана грамотная навигация на онлайн-ресурсе. Территория доставки – Украина.

Особенность работы компании – возможность мгновенного заказа партии отсутствующего товара у производителя. Регулярно проводимые акции радуют постоянных клиентов и привлекают новых заказчиков.

2. Интернет-магазин Vdom.ua

Находится в Киеве, предлагает плиточный декор для стен и полов в помещениях с разным функционалом. В продаже имеет керамоплитка, ламинат и сантехническая продукция. Дополнительно реализуются клинкерные подоконники и фурнитурные дополнения (фризы, плинтусы, бордюры).

Поиск товаров выполняется по алфавиту, популярности, стоимости. Делается выборка по коллекциям, также предусмотрена возможность купить плитку поштучно.

Цена ориентировочно начинается от 500 грн./м², дальше идут более дорогие предложения. Для бюджетного сегмента покупателей товары отсутствуют.

Оплата за покупки выполняется на расчётный счёт магазина, наложенным платежом с отправкой «Новой почтой» и наличными при доставке по городу курьером. При отправке в другие города Украины взимается предоплата, равная половине или полной стоимости заказа. Цена доставки по Киеву фиксированная и составляет 500 грн. независимо от объёма сделанного заказа.

3. Компания «Плитка Плюс»

Магазин плитки имеет не только интернет-версию, но и шоурум. Если возникают трудности с поиском декора под имеющуюся мебель или хочется совместить несколько цветовых фрагментов, предлагается помощь дизайнера и составление 3D-проекта для будущего оформления стен, полов. Компания имеет значительный ассортимент предложений из 10 стран, включая Украину.

С помощью фильтров нельзя отобрать штучный материал определённого размера или цвета. Предоставлена возможность отобрать линейку товаров по фабрикам, стране-изготовителю, популярности и стоимости. Есть раздел «Распродажа», где реализуются остатки. Что касается акций, то они бывают, но нечасто.

Цена товара ─ средняя и выше, что неудивительно, ведь владельцем интернет-магазина является дизайнер интерьеров. А они на свои услуги цены всегда устанавливают довольно высокие. Про покупателя с доходом ниже среднего здесь, видимо, забыли.

4. Keramida

Несмотря на то, что компания на рынке уже более 10-ти лет, они не удосужились сделать свой сайт привлекательным. Чёрно-серый фон, мелкий шрифт, неудобно расположенные иконки на странице делают рассмотрение представленных позиций затруднительными. Представьте, как сложно здесь купить плитку, когда на сайте имеется 872 страницы товаров по 15 позиций на каждой! Такое впечатление, что сайт «выцвел» от времени, настолько нечётко показана информация.

Фотографии плитки приоритетно показаны образцами, что гораздо хуже выглядит, чем снимок готового интерьера. Линейка установки границы цены не работает, стоимость облицовочной продукции начинается от 365 грн./м². Есть раздел с распродажей, куда помещены остатки непроданных партий по сниженным ценам. Подробная информация о вариантах оплаты и доставке отсутствует. Зато представлен многоканальный городской телефон, куда можно попробовать дозвониться. Захочется ли заказать товар в таком месте – выводы делайте сами.

Чтобы получить информацию о компании, придётся распознавать мелкий белый шрифт на сером фоне. Продавец находится в пгт Чабаны, то недалеко от Киева.

5. SKP

Салон керамической плитки (именно так расшифровывается аббревиатура) представляет компанию из Харькова. Она имеет 4 филиала в родном городе, по одному – в Полтаве и Сумах.

Магазин плитки выполняет поставки товара по Украине. Удобно и красочно на главной странице представлено тематическое деление ассортимента. Для тех, кто хотел бы знать, как будет выглядеть приобретаемая отделка, предлагается бесплатная трёхмерная визуализация.

Минимальная стоимость облицовочной позиции превышает 500 грн./м². Более дешёвые варианты товаров не предусмотрены, зато много предложений по цене за одну-три тысячи грн. в расчёте на квадрометр площади. Опала выполняется наличными, картой и банковским перечислением с одного предпринимательского счёта на другой.

Тем, кто желает купить плитку в рассрочку, предлагает оформить кредит по программе «Оплата частями» от ПриватБанка или оформить денежное обязательство прямо в кассе SKP.

Ориентируясь на компании из Киева и Украины, делайте осознанный выбор в пользу магазина плитки.