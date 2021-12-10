Газовая плита. Что учесть при выборе?

Необходимость поменять газовую плиту возникает не так часто. Обычно этот бытовой прибор покупается надолго и верно служит десятилетиями.

Поэтому важно крайне тщательно подойти к выбору газовой плиты, взвесить все плюсы и минусы моделей, предлагаемых рынком в огромном ассортименте, и остановиться на той, которая будет каждый день помогать в приготовлении пищи, радовать функциональностью и надежностью.

Типы газовых плит

Газовые плиты делятся на встроенные, настольные и стандартные. Встроенная газовая плита – очевидный выбор для обладателей встроенной кухонной мебели с цельной столешницей. Она органично впишется в дизайн, не разрывая кухонный гарнитур. Настольная плита незаменима на даче, подойдет и для очень маленькой кухни. Классическая стандартная газовая плита намного удобнее настольных моделей, но и существенно дороже. На сегодняшний день это самый распространенный вариант, так как позволяет не привязываться к планировке кухонного гарнитура, и более прост в установке.

Габариты

Готовить на большой плите – одно удовольствие. Но все-таки лучше руководствоваться размерами помещения при выборе газовой плиты. Если на кухне уже установлена мебель, то необходимо измерить с точностью до миллиметра место, куда предполагается установить плиту. Если дверные проемы уже стандартных размеров, то необходимо учесть и их, чтобы не возникло замешательства при доставке. Современные газовые плиты оснащены разным количеством конфорок – от двух до шести. Традиционный вариант с четырьмя конфорками наиболее удобен, однако лучше задуматься, нужны ли все четыре конфорки, или лучше оставить больше свободного места под другие нужды.

Дополнительные функции

На стоимость современной газовой плиты влияют дополнительные функции. Самая распространенная – электроподжиг. Встречается автоматический, происходящий при повороте ручки конфорки, и обычный электроподжиг, осуществляющийся нажатием кнопки. Эта функция уменьшает риск получить ожог, избавляет от необходимости держать спички поблизости, и вообще настолько удобна, что ею оснащается практически 100% современных плит. Другое полезное нововведение – автоматическое отключение газа при затухании пламени конфорки, теперь, если выкипающая вода зальет огонь, можно не бояться утечки газа. Семьям с маленьким ребенком стоит остановиться на плитах, оснащенных функцией защиты от детей.

Какая духовка?

Газовая плита, оснащенная электрической духовкой, намного удобнее. Электрическая духовка позволяет контролировать температуру приготовления с точностью до 5 градусов, что может быть важным для многих видов выпечки, в ней есть встроенный таймер, зачастую позволяющий программировать духовку на автоматическое отключение через определенное время. Система вентиляции (конвекции) плавно перемешивает нагреваемый воздух, благодаря чему весь объем духовки нагревается равномерно. За удобство при приготовлении пищи приходится платить – электрические модели стоят гораздо дороже газовых. Стоит учесть и то, что электрическая духовка обойдется дороже в процессе эксплуатации, она потребляет электроэнергию, и при активном использовании счета за свет значительно вырастут. Газовая духовка, помимо более низкой цены и дешевизны в использовании, имеет еще одно преимущество. Если в процессе приготовления еды отключат электроэнергию, все блюда все равно будут готовы вовремя.

Рабочая поверхность

Еще один значимый фактор, который необходимо учесть при выборе газовой плиты, – материал, из которого сделана рабочая поверхность. Основными критериями являются простота ухода и устойчивость к внешним воздействиям. Самые часто встречающиеся материалы – эмалированное покрытие, нержавеющая сталь и стеклокерамика. Самое привычное и дешевое покрытие – эмаль, чистится легко, пока новое, бывает различных цветов. Однако со временем на эмалированной поверхности появляются царапины, засоряющиеся грязью и портящие внешний вид, а при резком ударе вообще может отколоться кусочек эмали. Нержавейка проще в уходе и долговечней. Если не применять абразивные моющие средства и царапающие предметы для ее очистки, газовая плита с такой рабочей поверхностью полностью окупит свою более высокую стоимость и будет радовать владельцев долгие годы своим стильным видом. Стеклокерамика – самое новое и дорогое покрытие, но оно уже приобрело заслуженную популярность у любителей современных интерьеров. Ухаживать за стеклокерамикой очень просто, достаточно протирать свежие загрязнения влажной тканью. Единственный минус, кроме высокой цены, – стеклокерамическое покрытие боится сахара, поэтому если сладкая пища попала на рабочую поверхность, ее необходимо тут же вытереть влажной тканью.

Сервисное обслуживание

Когда сделан выбор типа газовой плиты, духового шкафа, и круг сузился до нескольких моделей, нужно уточнить у продавца, какая гарантия на представленные плиты, и есть ли сервисный центр в вашем городе. Предпочтение, конечно, лучше отдать аппарату с более долгим сроком гарантийного обслуживания и возможностью быстрого ремонта или замены. Стоит купить газовую плиту на сайте https://eldorado.ua/gas-cookers/c1039046/12329=23547/ .

Окончательный выбор

Взвешивая все плюсы и минусы различных моделей, не забудьте посоветоваться со всеми членами семьи, а особенно с тем, кто будет проводить у плиты больше всего времени, прислушайтесь к интуиции и сделайте верный выбор.