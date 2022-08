Дні тижня в англійській мові

Дні тижня — це одна з перших тем після алфавіту, яку починають вивчати новачки. Вона є зовсім не складною, вам лише потрібно всі сім слів та їх правопис. Єдина складність, яка може перед вами постати — це написання та вимова вівторка й четверга.

Походження днів тижня

Назви днів тижня мають походження від римської та скандинавської міфології.

Понеділок — названий на честь місяця (the Moon).

Вівторок — названий на честь скандинавського бога війни Тіра (Tyr), який є сином Одіна (Odin). В римській міфології він відомий як Марс (Mars).

Середа — названа на честь скандинавського бога Одіна.

Четвер — названий на честь ще одного сина Одіна — Тора (Thor).

П’ятниця — названа на честь дружини Одіна — Флігг (Frigg). Вона втілює красу та любов. В римській міфології її аналогом виступає Венера (Venus).

Субота — названий на честь римського бога землеробства Сатурна (Saturn).

Неділя — названа на честь сонця (the Sun).

Почніть навчальний рік з курсами англійської мови для дітей у кращому мовному центрі Києва – GRADE.

Назви днів тижня англійською

У більшості країн світу початок тижня починається з понеділка, але у США та Канаді — з неділі. У Великобританії в побуті використовують міжнародні стандарти, тобто початок тижня — це понеділок, але згідно традицій, у календарях першим днем виступає неділя.

Назви днів тижня англійською мовою:

Monday — понеділок

Tuesday — вівторок

Wednesday — середа

Thursday — четвер

Friday — п’ятниця

Saturday — субота

Sunday — неділя

Маленька порада. Спільною рисою кожного дня тижня є їх закінчення — day, завдяки чому їх легше вивчити, адже потрібно запам’ятати лише початок кожного слова.

В розмовній англійській може використовуватися сполучне мовлення по відношенню до днів тижня, тому назви можуть вимовлятися в скороченій формі або мати пропущені літери, на приклад: Sunday — Sun, Saturday — Sad-ay.

Правила вживання днів тижня в реченні

На відміну правопису днів тижня українською, англійською вони завжди пишуться з великої літери, незалежно від того, в якій частині речення знаходяться.

Наприклад:

I and Lisa are going to the concert this Friday. — Ми з Лісою підемо на концерт цієї п’ятниці.

On Wednesday we usually go to pottery. — Ми ходимо на гончарство зазвичай в середу.

Як правило, перед днем тижня вживається прийменник on, наприклад:

I will have dinner with Lisa on Sunday. — Я буду вечеряти з Лізою в неділю.

I always plan my weekdays on Saturday. — Я завжди будую плани на робочий тиждень в суботу.

Перед weekend можуть стояти прийменники як on, так і at. Перший вживається в американській англійській, а другий у британській.

Mary is going to drop her parents in on weekend. — Мері збирається заїхати до батьків на вихідних.

Anny is playing the guitar at weekend. — Анні грає на гітарі на вихідних.

Якщо перед днем тижня стоїть this, next або last, то в такому разі прийменник не потрібен.

I am going to London this Monday. — Цього понеділка я їду до Лондона.

Артикль the застосовується перед днем тижня (the Morning), вихідним (weekend) чи робочим днем (workday) у випадку, якщо потрібно конкретизувати. В інших ситуаціях артикль не використовується.

Mary will go to the cinema on the weekend. — Мері піде в кіно на вихідних. (конкретних вихідних)

Ostin is doing plans on the Thursday. — Остін будує плани на четвер. (конкретний четвер)

Лексика пов’язана з днями тижня

Загалом, тиждень ділиться на п’ять робочих днів (workdays) та два вихідних дні (weekends). Крім цього є ще й інші слова, які пов’язані з днями тижня, наприклад:

Working week — робочий тиждень

Weekly — щотижневий

Day after tomorrow — післязавтра

Day before yesterday — позавчора

Next week (day) / last week (day) — наступний тиждень (день) / минулий тиждень (день)

Tomorrow — завтра

Yesterday — вчора

One day next week — одного разу на тижні

A sick day — лікарняний

Daily — щоденний

Weeknight — будній вечір.