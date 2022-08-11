Дні тижня в англійській мові

Дні тижня — це одна з перших тем після алфавіту, яку починають вивчати новачки. Вона є зовсім не складною, вам лише потрібно всі сім слів та їх правопис. Єдина складність, яка може перед вами постати — це написання та вимова вівторка й четверга.
Походження днів тижня
Назви днів тижня мають походження від римської та скандинавської міфології.
Понеділок — названий на честь місяця (the Moon).
Вівторок — названий на честь скандинавського бога війни Тіра (Tyr), який є сином Одіна (Odin). В римській міфології він відомий як Марс (Mars).
Середа — названа на честь скандинавського бога Одіна.
Четвер — названий на честь ще одного сина Одіна — Тора (Thor).
П’ятниця — названа на честь дружини Одіна — Флігг (Frigg). Вона втілює красу та любов. В римській міфології її аналогом виступає Венера (Venus).
Субота — названий на честь римського бога землеробства Сатурна (Saturn).
Неділя — названа на честь сонця (the Sun).
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Назви днів тижня англійською
У більшості країн світу початок тижня починається з понеділка, але у США та Канаді — з неділі. У Великобританії в побуті використовують міжнародні стандарти, тобто початок тижня — це понеділок, але згідно традицій, у календарях першим днем виступає неділя.
Назви днів тижня англійською мовою:
Monday — понеділок
Tuesday — вівторок
Wednesday — середа
Thursday — четвер
Friday — п’ятниця
Saturday — субота
Sunday — неділя
Маленька порада. Спільною рисою кожного дня тижня є їх закінчення — day, завдяки чому їх легше вивчити, адже потрібно запам’ятати лише початок кожного слова.
В розмовній англійській може використовуватися сполучне мовлення по відношенню до днів тижня, тому назви можуть вимовлятися в скороченій формі або мати пропущені літери, на приклад: Sunday — Sun, Saturday — Sad-ay.
Правила вживання днів тижня в реченні
На відміну правопису днів тижня українською, англійською вони завжди пишуться з великої літери, незалежно від того, в якій частині речення знаходяться.
Наприклад:
I and Lisa are going to the concert this Friday. — Ми з Лісою підемо на концерт цієї п’ятниці.
On Wednesday we usually go to pottery. — Ми ходимо на гончарство зазвичай в середу.
Як правило, перед днем тижня вживається прийменник on, наприклад:
I will have dinner with Lisa on Sunday. — Я буду вечеряти з Лізою в неділю.
I always plan my weekdays on Saturday. — Я завжди будую плани на робочий тиждень в суботу.
Перед weekend можуть стояти прийменники як on, так і at. Перший вживається в американській англійській, а другий у британській.
Mary is going to drop her parents in on weekend. — Мері збирається заїхати до батьків на вихідних.
Anny is playing the guitar at weekend. — Анні грає на гітарі на вихідних.
Якщо перед днем тижня стоїть this, next або last, то в такому разі прийменник не потрібен.
I am going to London this Monday. — Цього понеділка я їду до Лондона.
Артикль the застосовується перед днем тижня (the Morning), вихідним (weekend) чи робочим днем (workday) у випадку, якщо потрібно конкретизувати. В інших ситуаціях артикль не використовується.
Mary will go to the cinema on the weekend. — Мері піде в кіно на вихідних. (конкретних вихідних)
Ostin is doing plans on the Thursday. — Остін будує плани на четвер. (конкретний четвер)
Лексика пов’язана з днями тижня
Загалом, тиждень ділиться на п’ять робочих днів (workdays) та два вихідних дні (weekends). Крім цього є ще й інші слова, які пов’язані з днями тижня, наприклад:
Working week — робочий тиждень
Weekly — щотижневий
Day after tomorrow — післязавтра
Day before yesterday — позавчора
Next week (day) / last week (day) — наступний тиждень (день) / минулий тиждень (день)
Tomorrow — завтра
Yesterday — вчора
One day next week — одного разу на тижні
A sick day — лікарняний
Daily — щоденний
Weeknight — будній вечір.