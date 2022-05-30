Деятельность БК и казино: война – не помеха?

Легализация игорного бизнеса в Украине стала настоящей сенсацией, ведь до этого он был запрещен много лет подряд. Не все приняли данное решение положительно, так как считали его нецелесообразным. Но уже на первых порах рынок азартных игр начал демонстрировать отличные результаты.

То, что его легализация – положительное явление, становится понятно и сейчас, когда в стране идут военные действия. Как азартный бизнес ведет себя в это сложное время и какое будущее ему прогнозируют эксперты? Читайте далее.

Начало полномасштабной войны в Украине негативно сказалось на разных сферах – конечно, это коснулось и гемблинг-индустрии. Так, по данным КРАИЛ, закрылось много наземных заведений, в частности, находящихся в регионах, где ведутся активные боевые действия. Однако онлайн-сектор продолжил свое функционирование. Во-первых, особо не сократилась клиентская аудитория многих операторов. Более того, по словам экспертов Promocodius, сейчас отмечается стремительный рост популярности промокодов казино и букмекерских контор – клиенты используют их при регистрации, внесении депозита и выполнении других действий. Например, многие новички применяют бонус код от Леон, подробная информация здесь – https://promocodius.com/ua/shops/leon . При этом они получают до 7000 гривен на счет.

Во-вторых, многие представители игорного бизнеса работают в штатном режиме, а значит, уплачивают налоги, покупают лицензии и предоставляют украинцам рабочие места в удаленном формате. Также, как отмечают эксперты сервиса, на котором есть информация об услугах разных БК, в том числе о предложенном компанией Pin Up Bet промокоде, https://promocodius.com/ua/shops/pin-up , многие операторы активно начали заниматься благотворительностью для поддержки ВСУ, переселенцев и страны в целом. Показательной в этом плане является деятельность компании PokerMatch, которая при поддержке Международной и Всеукраинской федераций спортивного покера проводит благотворительные ивенты. Все вырученные средства идут на специальный счет Национального банка Украины для:

оказания гуманитарной помощи украинцам, которые лишились жилья;

покупки медицинских инструментов для Киевской городской клинической больницы №6;

восстановления разрушенной инфраструктуры;

оказания помощи армии и территориальной обороне Украины.

Таким образом, несмотря на то, что в некоторых регионах Украины идут ожесточенные бои и вся страна подвергается ракетным обстрелам, азартный бизнес продолжает функционировать и оказывать большую поддержку экономике и жителям страны. То, что большинство компаний не ушли с украинского рынка, указывает на их веру в победу нашей страны. Более того, как прогнозируют эксперты, по окончании войны рынок пополнится новыми международными операторами, в частности теми, которые ранее функционировали в России, но ушли оттуда по понятным причинам.