Что такое цветовая температура? Как выбрать температуру света для конкретного помещения?

Разве может быть свет от лампы теплым или холодным? В быту такие термины используются, но что они значат на самом деле?

Покупая люстры в Одессе стоит ли учитывать цветовую температуру, и какое значение оно будет иметь для интерьера?

В чем измеряют цветовую температуру

Без физики тут не обойтись, ведь именно эта наука объясняет, что каждый цвет обладает своей “температурой”. Ее измеряют в Кельвинах. Информацию о показателях указывают на упаковке лампы. Если вы видите 0 К, то это определение для черного цвета.

Для температуры 1300 Кельвин характерен ярко-красный цвет. Его можно наблюдать при нагревании металлов. Оранжевый свет дает свеча или раскаленные угли. Наблюдая за восходом солнца, можно увидеть, что такое желтый цвет в 2 000 К. Белый — 5 500 К выглядит, как солнце в полдень. Голубой цвет в жизни увидеть нельзя, но теоретически так выглядит термоядерная реакция.

Применение в обычной жизни

Все эти показатели описаны физикой, но обычная лампа, пригодная для повседневной жизни не дает таких температур. Для выбора источников света используют эти знания, чтобы подобрать “теплый» или “холодный” свет в разных комнатах.

Определение:

Оранжевый (теплый) — подходит для создания уютной атмосферы в спальне или гостиной по вечерам. Желтый (теплый) — создан для жилых комнат. Используют в настенных светильниках и в лампах на люстре. Белый (нейтральный) — рабочие места, в качестве дневного света в квартире. Используют для подвесных светильников. Голубоватый свет используют для освещения магазинов или музеев.

Интерьер можно изменить, если правильно комбинировать источники света разной температуры. Какие-то предметы выделить, другие скрыть от посторонних глаз. Не стоит увлекаться экспериментами, если вы не знаете, как правильно расставить акценты, лучше это дело доверить дизайнеру.

Если нужно смягчить красный цвет, то выбирают оранжевый оттенок света. Для комнаты в оранжевых цветах, лучше приобрести желтую лампу, которая придаст помещению мягкий, пастельный оттенок. Комната в желтых тонах станет невыразительной и серой, если в нее поставить лампу с голубым светом.

Индекс цветопередачи

Стоит изучить еще одно понятие — метамеризм. Это явление, с помощью которого в помещении можно менять насыщенность цветов.

Обратите внимание на показатель Ra, указанный на упаковке. Это индекс, который позволяет лучше всего передавать цвета объекта, на который падает освещение. Самый популярный индекс от 80 Ra и выше. С ним все цвета в комнате выглядят максимально естественно. Самой хорошей считается лампа люминесцентная с пятикомпактным люминофором и современная лампа светодиодная. Их показатель — 90 Ra.

Психологическое состояние человека зависит от температуры света. Светодиодные лампы, которые дают теплое оранжевое или желтое освещение желательно использовать в утреннее время. Так, можно почувствовать мягкое пробуждение, которое зарядит положительными эмоциями на весь день. Этот свет способствует возникновению положительных эмоций.

Для рабочих помещений идеальной будет лампа или светильник с белым светом. Они повышают активность и работоспособность человека, не утомляют глаза.

Не рекомендуется использовать длительное время люстр с высокой цветовой температурой. Они действуют на психику в обратном порядке, вызывая депрессию и заторможенность. Низкий уровень освещенности пробуждает в человеке тревожность и дискомфорт.