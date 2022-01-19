Что нужно знать про ОСАГО в 2022 году

Страховку ОСАГО в народе называют автогражданкой. По сути, она страхует не автомобиль, а гражданскую ответственность его владельца.

Каждый водитель обязан иметь такой полис. Но нужно понимать, что договор ОСАГО не защищает автомобиль, если его владелец стал виновником ДТП, и не действует за границей. Рассмотрим, для чего же тогда нужен этот вид страхования.

ОСАГО: как работает, как оформить

Как мы уже сказали, ОСАГО обязательно нужно всем автолюбителям. Владелец автомобиля платит небольшую сумму один раз в год во время оформления договора. Если он станет виновником ДТП, страховая компания покроет ущерб, причиненный пострадавшим. Оформить полис проще всего следующим образом:

приготовить необходимые документы — паспорт, идентификационный код, права, техпаспорт;

на сайте Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) узнать названия компаний, имеющих право продавать автогражданку, посмотреть их рейтинги;

сравнить цены от разных СК, выбрать оптимальный вариант;

оплатить страховку. Например, очень удобно купить онлайн автогражданку на https://arsenal-ic.ua/ru/product/avtostrahuvannya/avtocivilka;

получить на e-mail электронный договор.

Страховка начнет действовать с той даты, которая была указана при ее оформлении. Печатать документ не нужно, электронный вариант имеет точно такую же юридическую силу, как и бланковый. Его действительность можно проверить по уникальному номеру на сайте МТСБУ.

От чего защищает страховка ОСАГО

Работает обязательное страхование просто. Если действия владельца полиса приведут к аварии, пострадают люди или принадлежащая им техника, то восстанавливать все можно будет за счет страховой компании. Деньги допустимо расходовать даже на лечение пострадавших. На это выделяют до 260 тыс. грн. и до 130 тыс. грн. на ремонт авто.

Если этих денег не хватит, виновнику придется доплачивать разницу уже из своего кармана. Чтобы этого не делать, можно дополнительно приобрести полис добровольного страхования, увеличивающий страховой лимит до 500 тыс. грн. и более. К примеру, СК «Арсенал Страхование» https://arsenal-ic.ua/ предлагает своим клиентам различные варианты страховой поддержки.

Как получить компенсацию

Сразу же после страхового случая нужно действовать так:

вызвать полицию и, если необходимо, «Скорую»;

сообщить в свою страховую о случившемся;

не менять место расположения автомобилей и другие детали. Проследить за тем, чтобы участники ДТП тоже этого не делали;

найти свидетелей для подтверждения того, что произошло;

обязательно проследить за тем, чтобы был четко составлен протокол;

не пытаться никому ничего компенсировать самостоятельно, особенно на месте аварии. Все выплаты сделает страховая, когда вина клиента будет доказана.

Чтобы не ремонтировать самому свою машину, можно приобрести полис КАСКО, тогда все расходы возьмет на себя страховая компания.