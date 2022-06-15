Что нужно знать о профилактике вирусных заболеваний

Лето — прекрасное время для того, чтобы подумать о предстоящем сезоне вирусных заболеваний. Как показала практика последних лет, изменить привычный уклад жизни может один неизвестный ранее вирус, поэтому не стоит недооценивать подобных «вредителей».

Таблетки Амиксин — один из самых популярных и эффективных профилактических препаратов, который подходит взрослым и детям. Если применять его в комплексе с другими мерами, то можно максимально защитить себя от влияния бушующей вирусной инфекции, даже если вам придется каждый день контактировать с источником заболевания.

Популярные профилактические методы

Если вы хотите уберечь себя от влияния вирусных инфекций, то нужно фокусироваться не только на защите организма, но и на его укреплении. В этом помогут следующие меры:

регулярные занятия спортом — попробуйте бегать по утрам, проводить утреннюю зарядку, заниматься плаванием, летом куда больше возможностей подружиться со спортом, чем в холодное время года;

рациональное питание — фокусируйтесь на сезонных витаминах, чтобы сделать запасы на осень и зиму, когда овощи и фрукты не будут в таком свободном доступе;

чем ближе сезон вирусных инфекций, тем больше потребляйте продукты с высоким содержанием витамина С — квашеная капуста, киви, клюква, чеснок.

Заведите привычку регулярно проветривать помещение, и хотя бы полчаса бывать на свежем воздухе.

Препараты для профилактики заболеваний

Улучшить защитные функции помогают специальные препараты, например, Амиксин. Для профилактических мер начинать прием таблеток стоит хотя бы за 1,5 месяца до предполагаемого сезона инфекционных заболеваний. Учитывайте, что любой прием лекарств, даже профилактических, должен контролироваться лечащем врачом. Он правильно определит дозировку, учитывая общую клиническую картину и возможный прием других лекарств.

Онлайн-аптека «Доброго дня» помогает быстро и по доступной цене получить все необходимые лекарства. Все заказы поставляются в специальной упаковке и в наиболее краткие сроки.