Чому варто використовувати розкидачі добрив

Для отримання бажаного врожаю та уникнення перевитрати мінеральних добрив сучасні сільгоспвиробники та фермери використовують спеціальні пристосування.

При цьому чим значніша оброблювана площа, тим більша необхідність застосування таких агрегатів виникає. Максимально зручним на даний момент є розкидач добрив. Така техніка багатофункціональна, тому може використовуватися на різних площах.

Види агрегатів для підживлювання та необхідність їхнього використання

Розкидач міндобрив – загальна назва, однак виробники пропонують безліч моделей, котрі відрізняються параметрами. Наприклад, є багатофункціональні, котрі можуть змішувати та подрібнювати. Також існують прилади, які призначені для гранульованих чи дрібнофракційних сумішей, гною та рідких добрив.

За типом приєднання до самохідної техніки пристосування класифікуються на навісні, причіпні, напівпричіпні. За принципом розкидання поділяються на відцентрові, маятникові, пневматичні.

Для отримання гарного врожаю надзвичайно важливо використовувати правильні добрива, причому в необхідній кількості. Завдяки застосуванню агрегата вдається дотримуватися бажаної точності та рівномірності. Це дозволяє виключити перерозхід цінних добрив, котрі сьогодні досить дорогі.

Тобто, придбавши для свого господарства цю техніку, у майбутньому зможете суттєво зменшити витрати на закупівлю добрив.

Яким повинен бути розкидач добрив

Існує агротехнологія, за якою відбувається внесення добрив дисковими розкидачами. Нерівномірність не повинна перевищувати 25%. Це забезпечить якісне суцільне внесення, виключить розриви між суміжними проходами. Крім того, важливо витримати перекриття не більше 5% від ширини захвату. Оскільки розкидачі оснащені автоматичними системами керування рухом, дотриматися подібних налаштувань не буде проблемою.

На ефективність роботи цієї техніки впливає також якість добрив, тому за необхідності сипучу речовину може знадобитися подрібнити та просіяти. Зазвичай розмір частин має бути до 5 мм, а вміст частин, менших ніж 1 мм, – до 6%.

Існують ще й такі вимоги до розкидачів:

якісне розподілення поверхнею ґрунту;

достатній діапазон налаштувань норми внесення;

доступ до оперативного контролю.

Зазвичай виробники обладнання додають до нього спеціальні таблиці, норми, шкали.

Переваги розкидачів міндобрив

Важливі переваги:

точність, що дозволяє уникнути надлишкового використання;

просте та доступне налаштування норми внесення та ширини розкидання;

мінімально необхідне обслуговування;

просте та зручне управління.

Варто купувати техніку від перевірених виробників, котрі забезпечують відмінну якість та тривалий строк експлуатації.