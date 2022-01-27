Чем отличаются пеленочный и атопический дерматиты у малышей?

Внимательная мама мгновенно реагирует на беспокойный сон, плач, сыпь, покраснения, опрелости ребенка. Перед тем как начать лечение, разберитесь в первопричине: у малыша атоп дерматит или высыпания вызваны контактом с пеленками.

Специализированная дерматокосметика La Roche-Posay поможет в обоих случаях.

Пеленочный дерматит

До 15% всех обращений к дерматологам вызвано пеленочным дерматитом. Нежная детская кожа остро реагирует на причины опрелостей и зуда:

складки, слишком тесный или слишком широкий подгузник;

выделения и влажная среда, которые провоцируют грибковую и бактериальную инфекции;

синтетика и моющие средства, вызывающие аллергические реакции.

Зуд, шелушение и покраснение в основном появляются на ягодицах и в области паха.

Используйте клинически проверенные уходовые средства за нежной кожей младенца La Roche-Posay:

дважды в день вместо мыла и шампуня применяйте очищающий бесщелочной гель CICAPLAST B5 с пантенолом и мультикомплексом из меди, цинка, марганца;

сразу после очищения нанесите плотный слой бальзама CICAPLAST B5;

в течение дня успокаивайте проблемную кожу очищающим спреем с цинком SEROZINC.

Опрелости проходят за несколько дней, если устранить причину воспаления, изменить уход за кожей.

Атопический дерматит

Атопический дерматит активируется на генном уровне. В зоне риска — дети из семей, в которых есть аллергики или случаи атопии. В этом случае кожа ребенка сухая с момента рождения.

Недостаток влаги снижает защитные функции организма, возникают шелушение, покраснения, трещины. Активно проявляется атопия на лице, запястьях, локтях и коленях. Важно, чтобы малыш не расчесывал зудящие места, иначе инфекция может привести к рубцеванию ткани.

Эффективна дерматокосметика La Roche-Posay, линия LIPIKAR:

гипоаллергенные деликатные средства ухода актуальны во время борьбы с шелушением и для профилактики рецидивов;

линия прошла тестирование в роддомах, одобрена для применения с первых дней жизни ребенка;

комплекс мгновенно снимает зуд, нормализует бактериальный и липидный покров эпидермиса, насыщает кожу полезными микроэлементами.

Добавьте пару капель очищающего масла в ванночку с водой для купания. Также применяйте крем-гель с никотинамидом во время водных процедур. Обеспечьте эффективное увлажнение слоем бальзама LIPIKAR AP+M. Увлажнение кожи нужно проводить не позднее 10 минут после купания в теплой воде.