Будет ли легализован игорный бизнес в Узбекистане и выгодно ли выводить его из тени?

Многие страны уже приняли закон о легализации игорного бизнеса или только собираются это делать. Такое решение с их стороны принято не зря, ведь, как показывает практика, выведение азартной деятельности из тени способствует развитию экономики страны и других сфер.

Несколько лет назад об этом задумались и власти Узбекистана, однако до сих пор они не легализовали ни одно из направлений азартного бизнеса. Чем обусловлена такая задержка и будет ли вообще принят закон? Читайте далее.

Интерес пользователей к азартным играм неустанно растет, и услугами казино пользуются жители практически всех стран. Причем у них есть возможность играть как в офлайн-, так и в онлайн-режиме. В последнем случае юзерам даже не приходится выходить из дома, чтобы ознакомиться с услугами заведений и начать сотрудничество с ними. Например, предлагается для знакомства с Pokerdom ссылка на казино, где можно посмотреть, что доступно его клиентам.

В связи с таким стремительным ростом числа клиентов и операторов, многие страны, в частности Украина, приняли закон о легализации азартных игр и ощутили весомые преимущества, среди которых:

пополнение государственной казны, в которую регулярно отчисляются средства, вырученные за продажу лицензий, взимание налогов;

увеличение количества рабочих мест (каждая компания, которая заходит на рынок той или иной страны, требует комплектации штата, в который входят экономисты, маркетологи, финансисты, айтишники);

улучшение инфраструктуры (чтобы “облагородить” местность, на которой находятся наземные заведения, или даже создать “мини-Лас-Вегас”, они вкладывают в это средства);

поддержка других сфер (например, операторы становятся спонсорами культурно-массовых и спортивных мероприятий, вкладывают средства в развитие благотворительности, создают собственные социальные проекты).

Кроме того, свои массу преимуществ получают и жители страны, в которой принят закон. Они могут пользоваться услугами азартных заведений абсолютно безопасно и гарантированно проводить разные платежи. Причем делать это можно с помощью ПК либо мобильных устройств, на которые нужно скачать android или ios приложение.

Какие были планы у правительства Узбекистана и реализовались ли они?

Власти этой страны приняли решение легализовать азартный бизнес еще в конце 2019 года. В соответствии с их планами, они должны были принять закон в 2021-м и в течение года постепенно выводить азартный бизнес из тени. Многие операторы начали готовиться к выходу на рынок, то же самое касается игроков, которые с нетерпением ждали этой сенсации.

В первую очередь правительство должно было легализовать букмекерскую деятельность, так как она одна из самых перспективных и позволит развивать спортивную индустрию страны в целом. Соответствующие органы должны были подготовить необходимый пакет документов, проводить расчеты и уже в первых месяцах прошлого года начинать выдавать лицензии компаниям. Но задуманное не было реализовано.

Несмотря на то, что власти осознавали, что легализация — это возможность начать бороться с оттоком денежных средств в теневой сегмент игорной индустрии, они не поспешили принять закон. Напомним, что работа азартных заведений в Узбекистане запрещена с 2007 года.

По данным аналитиков, объем средств, вращающихся на нелегальном рынке страны, достигает 350 миллионов долларов в год. А эти деньги могли бы пойти в государственную казну. Кроме того, эксперты оценили местный рынок как перспективный в стране, поэтому вышеуказанная сумма могла бы умножиться на н-ное количество раз.

Неожиданно для всех Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на днях подписал указ об исключении из законодательства всех пунктов о разрешении деятельности БК на территории страны. Также он заявил, что больше нет смысла подготавливать правовую основу для регулирования работы азартных заведений, поэтому с этим пора заканчивать. В связи с чем было принято такое решение, пока неизвестно.

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