Артикуляционная гимнастика: упражнения, которые помогут развить речевой аппарат

Артикуляционная гимнастика представляет собой комплекс упражнений, направленных на тренировку мышц и органов речевого аппарата – языка, неба, губ.

Они необходимы для их слаженной и быстрой работы, что является главным условием четкой и связной речи. Нужна артикуляционная гимнастика, как детям на этапе развития речи, так и взрослым. Есть целый ряд профессий, где важна четкая дикция: актер, диктор, оратор и пр. Также делать упражнения можно всем, кто заинтересован в улучшении произношения слов, избавления от дефектов речи.

Артикуляционная гимнастика различается на: пассивную (когда движения выполняет логопед) и активную (ребенок или взрослый делает сам). Определенный вид упражнений выбирает логопед в каждом случае индивидуально. Обычно этому предшествует диагностика проблем с речью.

Примеры упражнений по артикуляционной гимнастике

Артикуляционная гимнастика включает в себя широкий набор тренировок, направленных на развитие органов и мышц речевого аппарата. Технику выполнения объясняет врач, также есть много видеороликов на YouTube. Сами упражнения доступные в выполнении, в чем можно убедиться из примеров ниже.

«Варенье»

В процессе выполнения ребенок должен касаться напряженным языком верхней губы, как бы слизывая варенье. Пример можно посмотреть на YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=wcmMVnWLGcQ .

«Часики»

Напряженным языком нужно касаться поочередно верхних зубов-левого уголка рта-нижних зубов-правого уголка рта и так повторить упражнение несколько раз. Технику выполнения можно посмотреть на YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=RvBaiajxjDI .

«Чашка»

Рот приоткрыт, язык немного выдвинут вперед. Его нужно сложить в форме «чаши» и удерживая в таком положении, немного двигать вперед-назад. Наглядный пример: https://www.youtube.com/watch?v=MM4-7rUs28g .

«Змейка-камень»

Рот приоткрыт, язык высунут и нужно по очереди напрягать, а потом расслаблять. Видео с примером: https://www.youtube.com/watch?v=y0bxPKiua4k .

«Кошка»

Нужно приоткрыть рот и напряженным языком по очереди с усилием упираться в нижние, а потом в верхние зубы. Язык должен выгибаться при этом. Пример: https://www.youtube.com/watch?v=HsvFCMPUe50 .

«Лягушка и слон»

В процессе выполнения упражнения нужно губы складывать трубочкой и растягивать широко, показывая зубы. Пример: https://www.youtube.com/watch?v=fRnFyoJ3vpg .

«Ветерок»

Нужно напрячь язык и приподнять его к верхним зубам, прижав так, чтобы между резцами и кончиком языка образовалась небольшая щель. В нее нужно с усилием выдувать воздух, стараясь не менять положение языка. Пример выполнения: https://www.youtube.com/watch?v=s61ibbX1qdY .

Мы перечислили только некоторые упражнения, есть и другие. Выполнять их нужно каждый день (лучше 2 раза: утром и вечером не менее, чем через 1 час после еды), в течение 3-5 минут. Каждое упражнение необходимо повторять по 5-6 раз. Статические тренировки должны длиться около 5-7 секунд.

Взрослым заниматься лучше перед зеркалом, чтобы наблюдать за техникой выполнения. Если артикуляционная гимнастика прописана ребенку, то родители или специалист должны контролировать этот процесс. Найти репетитора с коррекции речи можно на сервисе Parta .

Пренебрегать упражнениями не стоит. Четкая и связная речь – это своего рода визитка человека. Поставленная дикция поможет не только привлечь внимание слушателей, донести свою мысль или отстоять мнение, но и может стать приоритетной чертой при трудоустройстве.