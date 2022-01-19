3 причины возить в своей машине лебедку

Автомобильная лебедка считается одним из наиболее функциональных и доступных дополнений к грузовому и легковому транспорту.

Благодаря ее практичности и удобству использования автолюбители задействуют лебедку для выполнения множества задач. К ее помощи прибегают водители грузовых авто и полноприводных внедорожников, которые так и норовят застрять в грязи.

Специалисты профильного интернет-магазина Pragmatec рассказали о неоспоримых преимуществах лебедок и их важности, особенно в дальней дороге.

Эргономичность и эффективность

Современная лебёдка для автомобиля достаточно компактна, чтобы без особых сложностей возить ее в грузовом транспорте. Выбирая механические модели, владелец запустит устройство даже без источника энергии. Так вы сможете помочь застрявшему в снеге автолюбителю, погрузить что-то тяжелое на борт или выкорчевать пень в огороде.

Лебедка позволяет перемещать грузы массой более 5 тонн практически без усилий со стороны человека. Это оборудование способно существенно ускорить, упростить и снизить стоимость оказания логистических услуг.

Если в приоритете именно погрузочные работы, обратите внимание на агрегаты, в большей мере ориентированные на подъем, чем на затягивание. Учтите и длину троса, в идеале выбирайте модели с запасом длины 15-20%.

Какие лебедки выбирать, а какие обойти стороной

Если помимо лебедки предстоит перевозить габаритный и тяжелый груз, имеет смысл запросить в поисковике информацию по запросу пневморессора купить . Такое приобретение станет дальновидным решением, поскольку это оборудование сделает ваш транспорт стабильным и управляемым на любом типе дорожного покрытия и сохранит его горизонтальную ориентацию в пространстве.

У электрических лебедок масса преимуществ перед механическими, например, значительная тяговая сила и простота эксплуатации. Однако обойдите стороной электрические модификации, если вы хотите избежать:

изменений в развесовке машины . Электролебедка повышает вес передней части кузова;

. Электролебедка повышает вес передней части кузова; повышенной нагрузки на аккумулятор . Использование оборудования приведет к преждевременному износу АКБ;

. Использование оборудования приведет к преждевременному износу АКБ; высокой цены изделия. Механические аналоги зачастую обходятся дешевле.

Для коммерческого использования выбирайте механические модели со стальным тросом, они долговечнее синтетических решений. Но стальные тросы в большей степени подвержены ржавчине, поэтому примите во внимание и условия использования лебедки. При чрезмерной влажности лучше покажет себя именно синтетический трос.

Многофункциональность барабанных лебедок

Для работы на складе и производственных площадках незаменима барабанная лебедка компактного размера и минимального веса, позволяющие переносить ее в место проведения работ.

За счет простоты конструкции этот вариант будет надежным и долговечным, поэтому, единожды купив оборудование, вы забудете о сложностях выбора лебедки. Такое приобретение может позволить себе как крупная логистическая компания или солидный автосервис, так и частный водитель, который ищет доступную лебедку для личного пользования.