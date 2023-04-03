Кількість обстрілів звільненої Херсонщини зменшилась. Про це повідомив в ефірі Телемарафону начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає НСН.

За словами Прокудіна, обстрілів стало менше завдяки ефективній роботі ЗСУ, які потроху відсувають окупантів від лінії розмежування.

Завдяки ЗСУ кількість обстрілів звільненої території Херсонщини зменшилась. Це результат ефективної роботи по окупантах на лівому березі, ми потихеньку їх відтягуємо від лінії розмежування, – розповів начальник ХОВА.

Кількість обстрілів звільненої Херсонщини зменшилась, але є “але”

Втім розслаблятися зарано, адже армія рф почала застосовувати керовані авіабомби, чого раніше не було. Бомби на мирні населені пункти правобережної Херсонщини скидають винищувачі Су-35.

У цьому й полягає їхня тактика, що вони, зберігаючи свої винищувачі, не підпускають їх у зону ураження нашої ППО і використовують ці бомби проти мирного населення, – сказав Прокудін

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