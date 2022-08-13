У ЗСУ офіційно підтвердили, що зруйнували міст біля Каховської ГЕС, по якому росіяни переправляли техніку. Міст більше не функціонує. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь», передає NNS.

У рамках виконання ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань забезпечено поразку автомобільного мосту греблі Нової Каховки з контрольним винятком використання за призначенням, – йдеться у повідомленні ОК «Південь» 13 серпня.

В Інституті вивчення війни наголосили, що саме цим мостом російські окупанти переправляли свою техніку на територію Херсонщини. Вогонь наносився точково, щоб не зруйнувати греблю, лише переправу, якою зараз користуються російські окупанти.

Міст біля Нової Каховки — це четвертий міст, який з’єднував Правий та Лівий берег. Тобто у росіян більше немає ніякої можливості повноцінно перекидати свою техніку.

Звісно, вони будуть намагатись ремонтувати, шукати альтернативу в переправах, але це час, гроші, а потім як тільки підготуються і назбирають техніку і силу — ми знову її знищимо, – запевняє радник начальника Херсонської ОВА Сергій Хлань.

Він також розповів, що орки бояться і готуються до контрнаступу ЗСУ.

В Херсоні наставили «їжаків», але дерев’яних, що в принципі символізує їхню сутність — все фейки і постановки. Посилили тиск на містян — вночі проводили обшуки й затримували людей, – повідомив Хлань увечері 12 серпня.

Щодо інших успіхів ЗСУ на Півдні

Відомо, що українська авіація завдала 5 ударів по опорних пунктах та накопиченню озброєння та техніки у Баштанському, Бериславському та Херсонському районах. Знищено 46 росіян, 15 одиниць броньованої, інженерної та автомобільної техніки. Остаточні втрати ворога – дорозвідуються.

Крім того, українська авіація завдала удару по російському опорному пункту під Андріївкою та накопиченню живої сили та техніки загарбників під Брускінським.

Антонівський залізничний міст біля Херсона теж все (відео)