ЗСУ вразили ще один важливий міст на Херсонщині – ХОВА

ЗСУ вразили ще один міст на Херсонщині. Про це повідомляє радник Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань, передає NNS.

Антонівський міст був ключовим елементом постачання угруповання російських військ в Херсон через Лівобережжя. Одночасно ЗСУ ускладнює шляхи постачання і Правобережжям. Сьогодні зранку, як завжди з хірургічною точністю, ЗСУ влучили в Дар‘ївський міст через Інгулець, – написав Сергій Хлань.

Він зазначив, що це — продовження операції по відрізанню херсонського угрупування росіян від постачання.

Адже кожен міст — це слабке місце в логістиці, і наші Збройні сили майстерно руйнують ворожу систему.

Це ще не звільнення Херсона, але серйозні підготовчі кроки в цьому напрямку. І, як на мене, ці удари демонструють головне — ми відходимо від радянської армії, яка штурмує міста, незважаючи на руйнування та втрати, – написав радник начальника ХОВА.

Він наголосив на тому, щл ми стаємо західною армією. Армією, яка береже життя своїх воїнів та використовує стратегію непрямих дій. Тобто ми «розм’якшуємо» оборону противника через знищення оперативного тилу, без якого лінія фронту противника сиплеться навіть від незначного удару.

Звісно без західного озброєння це було б неможливо. HIMARS і наші хлопці та дівчата з ЗСУ — це прекрасне поєднання. Дякуємо, – написав Сергій Хлань.

За словами місцевих мешканців, наразі рух важкої техніки через Дар’ївський міст перекрито. Легковий транспорт може вільно рухатися чере Інгулець.

ЗСУ відкинули окупантів з першої лінії оборони на Херсонщині – Хлань