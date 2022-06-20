ЗСУ відкинули окупантів з першої лінії оборони на Херсонщині – Хлань

Збройні сили Україні відкинули окупантів з першої лінії оборони на Херсонщині. Про це в ефірі телеканалу «Еспресо» сказав радник голови Херсонської військової адміністрації, військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань, передає NNS.

“ЗСУ відкинули окупанта з першої лінії оборони, якою вони хизувалися, що їхня оборона непохитна. Зараз ворог укріплюється на другій та третій лінії оборони. ЗСУ завдавали влучних ударів по складах, які знаходяться в тилу. У Новій Каховці, три рази поспіль, було влучне попадання по складах з боєприпасами ворога. Біля Софіївки, біля села Давидів Брід були контрнаступальні дії. Там ворог закріплюється на узбережжі річки Інгулець”, – зауважив Хлань.

Радник голови Херсонської військової адміністрації також, підсумовуючи останні події на фронті, додав, що на Херсонщині ЗСУ мали перевагу над ворогом.

“По всій лінії фронту ми мали перевагу два тижні. Це координувалося разом з партизанським рухом, який посилюється на окупованій Херсонщині та діє разом з ЗСУ. Двотижневі перемоги дають впевненість, що отримавши важке озброєння, яке необхідно для контрнаступу, ми почнемо визволяти нашу рідну землю”, – наголосив Хлань.

Тим часом, на окупованих територіях між окупантами і колаборантами почалися «непорозуміння». Про це теж повідомив Сергій Хлань.

Місцеві колаборанти, на допомогу яких сподівалися росіяни, почали зраджувати й самих окупантів. Звісно, це можна було передбачити, коли набирали в гауляйтери — наркоманів, бандитів з 90-х, божевільних і безробітних, – розповів депутат.

Виявилось, що багато з колаборантів просто займаються грабунком, перерозподілом бізнесу на місцях, торгують гуманітаркою. Це вони ж і доносили в росію, що ми чекаємо «спасителей». А тепер їх арештовує ФСБ.