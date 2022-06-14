ЗСУ просуваються на Херсонщині, активізувався партизанський рух – Хлань

ЗСУ просуваються на Херсонщині, українські військові мають тактичні успіхи і поступово наближаються до окупованого росіянами обласного центру. Їм допомагають партизани, які зараз активізувалися. Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, передає NNS.

Бійці Збройних Сил України мають стратегічну ініціативу та просуваються у бік тимчасово окупованого Херсона. Завдяки контрнаступальним діям українських захисників вдалося звільнити ще низку громад на Херсонщині.

Це просування свідчить про тактичні успіхи української армії на наближення моменту звільнення Херсона.

В ефірі єдиних новин радник голови Херсонської ОВА та боєць ТРО Сергій Хлань повідомив, що ЗСУ вже другий тиждень має тактичні успіхи по просуванню в бік Херсона.

Збройні Сили просунулися ще на 5 кілометрів від Таврійського. Ми наближаємось до Томиної Балки, а це 20 кілометрів до Херсону, де якраз знаходяться окупанти. Зараз бої йдуть між Таврійським і Томиною Балкою, – зазначив Хлань.

Він додав, що армія України просувається до Херсона, має тактичні перемоги, які обов’язково мають перерости в повноцінний контрнаступ.

Як би не старалися окупанти повернути, відбити втрачені позиції – у них нічого не вдається, і вони ще більше відкочуються назад. Тобто, ми поступово маємо переваги, – повідомив радник начальника Херсонської ОВА.

Хлань додав, що українські обстріли є не такими масованими, як російські, проте є настільки точними, що філігранно вражають техніку та боєприпаси окупанта, намагаючись не робити шкоди місцевій інфраструктурі. При цьому російські окупанти продовжують хаотично обстрілювати житлові будинки українців.

12 червня бійці ЗСУ змогли підірвати склад боєприпасів росіян, який горів до наступного дня, – , заявив Хлань.

Щодо подій на окупованій території, Сергій Хлань розповів, що Херсонщина все ще без зв’язку. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

Росіяни поширюють фейки: від класичного «мы тут навсегда» до міфічних поховань сибірської язви в області. Вони все ніяк не збагнуть, що наші люди не будуть слухати дичину, як росіяни. Старше покоління може бути вразливим, але жителі області об’єднуються і допомагають один одному, – зазначає Хлань.

За словами радника голови ХОВА, партизанський рух на Херсонщині став більш координованим, тому попереду нові успіхи. Колаборанти вже напряглися.

В окупованих селах ситуація, на жаль, критична. Гуманітарних чи зелених коридорів навіть із найбільш небезпечних територій — загарбники не дають.

Зазначимо, що вчора у мережі з’явилося відео, записане бійцем ЗСУ, у якому він говорить, що українська армія вже у 10 кілометрах від Херсона.

Цю інформацію спростував радник голови Офісу президента Олексій Арестович. За його словами, бійці ЗСУ наразі перебувають за 18 кілометрів від обласного центру. Така відстань дозволяє українцям наносити по позиціях ворога масовані артилерійські удари.