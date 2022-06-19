ЗСУ близько: Федоров анонсував звільнення Херсона у найближчі тижні, а потім – Мелітополя

Міський голова Мелітополя Іван Федоров анонсував звільнення Херсона вже у найближчі тижні. А потім, на його думку, буде звільнено і Мелітополь. Відео з відповідним зверненням Федоров виклав у своєму Телеграм-каналі, передає NNS.

Українські регіони, які перебувають під тимчасовою окупацією російських військ, будуть неодмінно звільнені ЗСУ. Українська армія наблизилась до кордонів Херсону і на 10 кілометрів просунулася на Запоріжжі.

Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

На його думку, ЗСУ звільнять Херсон вже найближчим часом. Він припустив, що це може трапитися у найближчі тижні. Також є позитиві зміни і на Запорізькому напрямку.

“Хочу констатувати декілька фактів для того, щоб підтримати й повернути віру тим людям, які перебувають на окупованих територіях. На сьогодні наші героїчні ЗСУ значно просунулись і перебувають на кордонах Херсону. Я впевнений, що найближчим часом, у найближчі тижні місто Херсон буде звільнене нашими героїчними військовими. Така ж ситуація у напрямку міста Мелітополь. Вже понад на 10 кілометрів просунулись від Запоріжжя у бік Мелітополя наші ЗСУ”, – повідомив він.

Федоров закликав громадян вірити у ЗСУ і нашу перемогу.