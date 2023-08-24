Окупанти зруйнували автовокзал у Дніпрі: як він виглядає і скільки людей постраждало

Окупанти зруйнували автовокзал у Дніпрі вночі 24 серпня. У Дніпропетровській ОВА показали, як виглядає цивільне транспортне підприємство після ворожого удару, а також озвучили кількість постраждалих, передає НСН.

За словами начальника ОВА Сергія Лисака, кількість постраждалих через ракетний удар по Дніпру зросла до 10. Зараз в лікарні – троє людей. Це 55-річна жінка, чоловіки 33 та 48 років. Вони у стані середньої тяжкості.

На місцях атаки працюють 10 слідчо-оперативних груп поліції, криміналісти, вибухотехніки, кінологи та інші профільні служби.

Поліцейські надають допомогу постраждалим людям та документують наслідки воєнних злочинів окупантів.

Поліція повідомляє, що станом на 13.00 зареєстровано 90 повідомлень про пошкодження майна внаслідок атаки на місто.

Відомо, що внаслідок удару постраждав не тільки автовокзал, а й з десяток інших об’єктів. Серед них банк, заправка, готель, агрофірма, виробництво меблів, адмінбудівля. Понівечені 15 кіосків.

Внаслідок російського нічного обстрілу змінюються місця прибуття та відправки міжміських автобусів.

Компанія-перевізник ДОПАС оприлюднила наступну інформацію:

Транспорт вирушає та прибуває на Курчатівський ринок та торговий комплекс “Слов’янка”.

Пасажири можуть придбати квитки на місці зупинки та за готівку.

З автостанції №2 можна дістатися в Запоріжжя, Кривий Ріг, Марганець та Нікополь. Вона працює без змін за адресою проспект Богдана Хмельницького, 29Р.

На фото – єдине, на що здатен «руський мир». Нищити все, до чого торкається. Такий вигляд має транспортний об’єкт, по якому терористи поцілили вночі, – написав начальник ДніпроОВА Сергій Лисак

Окупанти зруйнували автовокзал у Дніпрі: фото

Ще новини України і світу: Атаки на військові аеродроми РФ. У мережі показали супутникові знімки, як зараз виглядає аеродром Сольці