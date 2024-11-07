Знущання над дітьми у спецзакладі на Тернопільщині – розпочато розслідування

Розпочато розслідування з приводу знущання над дітьми в одному із спецзакладів на Тернопільщині.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України у четвер 7 листопада, передають “Новини України – НСН“.

Знущання над дітьми в одному із спецзакладів на Тернопільщині: що відомо

Подробиць поки що небагато.

У генпрокуратурі повідомляють, що, за результатами моніторингового візиту Представниці Уповноваженого з прав дитини до однієї зі спеціальних шкіл на Тернопільщині виявлено факти порушення прав дітей, у тому числі вчинення насильницьких дій щодо вихованців спеціального навчального закладу.

За цими фактами ювенальні прокурори Тернопільської обласної прокуратури розпочали кримінальні провадження за ст. 137, ст. 151, ст. 153, ст. 364 КК України (неналежне виконання своїх професійних обов’язків щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх, незаконне поміщення здорової людини у психіатричний заклад, сексуальне насильство, зловживання службовим становищем).

Здійснення досудового розслідування доручено слідчому відділу поліції в одному з районів області.

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