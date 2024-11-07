На Тернопільщині жінка втопила дитину у ванній і вистрибнула з вікна

На Тернопільщині жінка втопила дитину у ванній, а потім вистрибнула з вікна.

Про це повідомляють у поліції Тернопільської області, передають «Новини України – НСН».

У Тернополі поліція встановлює обставини смерті дитини, матір якої намагалася покінчити життя самогубством.

Втопила дитину у ванній і вистрибнула з вікна

Близько п’ятої години ранку 7 листопада до поліції надійшло повідомлення про те, що в Тернополі на масиві «Дружба» з п’ятого поверху випала жінка 1992 року народження. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група поліції та бригада екстреної медичної допомоги.

У потерпілої численні переломи. Наразі вона в реанімації.

Зі слів жінки, вона намагалася покінчити життя самогубством, оскільки за кілька годин до цього, під час купання втопила у ванні свою доньку, якій 2,5 роки. Коли зрозуміла, що накоїла, намагалася реанімувати, але не змогла.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство малолітньої дитини) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про затримання фігурантки згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Триває слідство.

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