Згорів головний офіс АТБ: чи вплине це на роботу мережі супермаркетів

22 січня в Дніпрі згорів головний офіс АТБ. Пожежа, що почалася на першому поверсі, швидко поширилася на всю будівлю. І в результаті дев’ятиповерхівка, в якій розташовувався офіс компанії, перетворилася в чорну обвуглене будівлю. Чи вплине це на роботу супермаркетів, розповів генеральний директор компанії АТБ Борис Марков, передає NNS.

Борис Марков констатував, що стався форс-мажор, якого не очікував ніхто. Але найголовніше – ніхто із співробітників офісу не постраждав. Всі живі і здорові.

Займання сталося у вихідний день, коли в офісі була лише чергова група охорони, персонал «гарячої» лінії, ІТ-служби і ряду підрозділів. Всі вони встигли вчасно евакуюватися.

За словами Маркова, за попередніми даними, осередком пожежі стало несправне обладнання ресторану «Пальміра», розташованого на першому поверсі. Більш точну інформацію в компанії очікують отримати в понеділок, за фактом роботи оперативно-слідчої групи.

Тільки завдяки кропіткій та своєчасної роботи з впровадження і дотримання заходів протипожежної безпеки, нам вдалося уникнути великих і відчутних наслідків. Всі системи відпрацювали максимально ефективно, – зазначив гендиректор і висловив особливу подяку всім пожежникам.

57 бійців зуміли локалізувати пожежу в максимально стислі терміни. Не дивлячись на стрімкість і складності загоряння, – зазначив він.



Марков заявив, що на даний момент всі процеси і служби працюють у штатному режимі. У комунікації з партнерами та контрагентами можливі перебої, але над їх усуненням вже працюють фахівці компанії.

Створено оперативний штаб. Вирішуються питання по графіку і забезпечення співробітників офісу робочими місцями. Найближчим часом вони будуть вирішені.

На роботу магазинів нашої торговельної мережі дана подія жодним чином не вплинула. Забезпечення продуктами харчування наших покупців йде, і буде продовжуватися в плановому графіку, – запевнив Борис Марков.

Він закликав усіх не економити на заходи протипожежної безпеки.

Ні за яких обставин. Інакше можливі наслідки можуть виявитися набагато серйознішими і гіршими того, що не було зроблено вчасно і системно, – сказав він.

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