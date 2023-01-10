Заступником гауляйтера Запорізької області став російський політтехнолог

Заступником гауляйтера окупованої частини Запорізької області став російський політтехнолог, повідомляє, посилаючись на росЗМІ, Інформаційний спротив, передає НСН.

Росіяни призначили колишнього депутата міськради Красноярська Сергія Толмачова в окупаційну адміністрацію Запорізької області на “посаду” першого заступника гауляйтера. Відомо, що цей персонаж був політтехнологом і керував виборчою кампанією так званого голови Севастополя Михайла Развожаєва,

Сергій Толмачов народився у Красноярську. Закінчив факультет фізики Красноярського держуніверситету, а 2021-го — факультет психології Володимирського держуніверситету. Як йдеться у його біографії, 18 років працював із відомими політиками, «взяв участь у розробці стратегій розвитку багатьох регіонів росії».

Толмачов — один із найвідоміших сибірських політтехнологів. Він брав активну участь у виборчих кампаніях Олександра Лебедя та Олександра Хлопоніна. Працював на виборах глави Севастополя, де переміг колишній речник красноярських губернаторів Развожаєв.

2013 року Сергій Толмачов обирався депутатом міськради Красноярська, а 2016-го — депутатом закзборів регіону, був заступником голови комітету з природних ресурсів та екології. Обирався від «Єдиної росії».

Після 2014 року Толмачов осів у Севастополі. Тут він відповідав за “тотальну пропаганду” і виконував функцію “польового куратора”: катавсяся по окупованих територіях, робив постановочні сюжети для росЗМІ, інструктував інших окупантів.

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