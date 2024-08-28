Загинув екс-керівник Черкаської ОВА Сергій Сергійчук, який захищав Україну

Загинув екс-керівник Черкаської ОВА Сергій Сергійчук. Він захищав Україну під час повномасштабного вторгнення.

Про загибель екс-посадовця стало відомо у середу, 28 серпня.

Про це Черкаська обласна військова адміністрація повідомила в Фейсбуці, передають «Новини України – НСН».

«Сумна звістка для нашої Черкащини. Трагічно загинув Сергій Сергійчук. Він був керівником Черкаської обласної державної адміністрації з 28 серпня по 29 грудня 2020 року. Захисник України. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким! Світла пам’ять!..», – ідеться в повідомленні

Як загинув екс-керівник Черкаської ОВА

Про обставини загибелі полковника Сергійчука офіційної інформації не оприлюднено, деякі ЗМІ пишуть, що сталося це внаслідок нічного бомбардування готелю «Аврора» в Кривому Розі, де Сергій Іванович перебував у відрядженні.

Як повідомлялося раніше, в ніч проти вівторка, 27 серпня, Росія завдала ракетного удару по готелю у Кривому Розі, там загинуло четверо людей.

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