Загинули літні люди: горів геріатричний пансіонат на Одещині (фото, відео)

Горів геріатричний пансіонат на Одещині. Внаслідок пожежі є жертви.

Про це повідомляють у ДСНС, передають «Новини України – НСН».

Троє людей загинули під час пожежі у пансіонаті для людей похилого віку на Одещині

Сталося це в селі Малігонове Березівського району.

Горів геріатричний пансіонат на Одещині: подробиці

17 людей, які проживали в геріатричному пансіонаті, були вчасно евакуйовані. Шестеро з них отруїлися продуктами горіння, їх госпіталізували. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 100 кв.м. На місці події працювали психологи ДСНС, які надавали допомогу постраждалим та свідкам трагедії.

Причина займання наразі встановлюється.

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