З’явилося відео критично низького прольоту російської ракети над АЕС

Відео критично низького прольоту російської ракети над АЕС оприлюднив Енергоатом, передає NNS. Ракета, націлена на Київ, вранці 5 червня пролетіла над Південноукраїнської атомною електростанцію.

Небезпечний проліт російської крилатої ракети над Пивденноукраинской атомною електростанцією зафіксували камери відеоспостереження. Інцидент стався рано-вранці в неділю, 5 червня.

В Енергоатомі заявили, що відстань від ракети до ядерного об’єкту була критично малою. В ‘Енергоатомі’ вказали, що інцидент стався близько 5:30 ранку. Ймовірно, це була одна з ракет, яка пізніше вдарила по Києву.

Навмисний пуск ворожої ракети над АЕС можна вважати черговим актом ядерного тероризму Росії. Адже найменший уламок снаряда, який може потрапити в працюючий енергоблок, здатний викликати витік радіації – справжню катастрофу не тільки для України, але і для інших країн, – зазначили в Енергоатомі.

Пивденноукраинская АЕС розташована на берегах Південного Бугу в місті Южноукраїнськ Миколаївської області. Вона є відокремленим підрозділом Національної атомної енергогенеруючої компанії ‘Енергоатом’.