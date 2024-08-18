З’явилися свіжі фото, як виглядає Новий Дніпро біля Хортиці – тільки не панікуйте! (фото)

У мережі показали свіжі фото, як виглядає Новий Дніпро біля Хортиці після підриву Каховської ГЕС і знищення водосховища.
Світлини показав запорізький письменник і екс-директор національного заповідника «Хортиця», автор книги «Повернення Дніпра» Костянтин Сушко, передають «Новини України – НСН».
За словами автора знімків, вони зроблені у середині серпня 2024 року.
І не просто Дніпро, а Дніпро Новий, бо Старий Дніпро, глибший і стрімкіший, оминає Хортицю з південно-західного боку. Перед нами – Новий Дніпро. Стоїмо якраз посередині річки, біля самого фарватеру, – коментує Сушко
Як виглядає Новий Дніпро біля Хортиці
Світлина №1
Вид на південний схід, за течією, угорі, ліворуч місто Запоріжжя, до нього не буде й 400 метрів, праворуч Хортиця (до неї стільки ж).
Світлина №2
Вид у бік мостів та Дніпрогесу, тобто на північно-західний бік, проти течії. Ліворуч Хортиця, праворуч місто.
Світлина №3
Перед нами Хортиця.
Світлина №4
Перед нами місто.
Чому так пустельно?
Костянтин Сушко пояснює: бо саме тут, з боку міста, – гирло колишньої річки Сухої Московки (сьогодні це «червона вода», якою упродовж мало не 90 років доставляються до Дніпра промислові «стоки» Запорізького промислового вузла). На початку 80-х минулого століття біля самого гирла «червоної води», з південного боку насипали могутню піщану дамбу, щоб «стоки» не розтягувалися Дніпром, а залишалися тут. І справді, процентів 80 «стоків» тут і лишалися, через що «бархани» серед річки тут мають коричнювате забарвлення (від глинозему).
На земляних і напівпіщаних виходах усе буяє.
Тільки не панікуйте!
Застерігаю від можливих панічних настроїв, навіяних побаченим: Новий Дніпро, до виникнення Каховського “моря”, ніколи не розглядався, як стаціонарна водна артерія; судна ходили переважно Старим Дніпром. Треба сьогодні відновити судноплавство Новим Дніпром? Для цього є земснаряди. Роботи – максимум на тиждень, – резюмував Костянтин Сушко
Раніше ми повідомляли: Замість Каховського водосховища найбільший природний ліс – ВІДЕО
А також: Все чорне і мало води: як виглядає зараз унікальний степовий Токівський водоспад – з’явилися нові фото і відео
Крім того: Руді чаплі, кабани і осетрові – тут сталося диво, але люди хочуть повернення Каховського водосховища – репортаж The Guardian