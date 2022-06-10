

























Генічеськ – курорт на Херсонщині, який завжди користувався великою популярністю, особливо серед родин з маленькими дітьми. Маленьке затишне місто, тепле Азовське море, доступні ціни, розвинена інфраструктура. А поруч – розкішна Арабатська стрілка з грязями і лиманами… На жаль, все це буде недоступне українцям влітку 2022. Південна частина Херсонщини захоплена росіянами. Як живе окупований Генічеськ, розповіли у сврєму матеріалі журналісти Радіо Свобода, передає NNS.

Про ситуацію у Генічеську погодився розповісти один з місцевих жителів, який попросив не розкривати його ім’я та прізвище з міркувань безпеки.

Тиснуть на кримськотатарське населення

Перший день війни можна вважати першим днем окупації Генічеська. Саме 24 лютого в місто заїхала військова техніка окупантів. Протягом лютого-березня російські військові майже нічого не робили. Місто жило за українським законодавством, на адміністративних будівлях висіли українські прапори. Але поступово ситуація почала погіршуватись.

«Деяких людей забирали. З ними там проводять «спілкування», когось забирають на довгий термін. Їх вивозять на так званий «підвал», це до місцевого училища №17 (ВПУ-17)», – розповів співрозмовник «Радіо Свобода».

За його словами, окупанти «тиснуть на кримськотатарське населення», що проживає в Новоолексіївці. Це єдине місце, окрім окупованого Криму, де компактно проживає цей народ.

«Кожного тижня чутно розповіді про те, що десь когось викрали або провели обшук. Навіть іноді з використанням військової техніки та військових зі стрільбою. Причому не тільки чоловіків викрадають, але також і жінок. З ними не панькаються й також «на підвал» вивозять. Деяких, звісно, відпускають, через якийсь час, а інші люди так і зникають безслідно», – уточнив генічанин.

Знищення всього українського

Чоловік каже, що після фізичної «зачистки», окупаційна влада почала інтелектуальну «зачистку». Насамперед це стосується знищення української символіки – окупанти познімали всі державні прапори України.

Як стверджує чоловік, «окупанти нав’язують населенню свою ідеологію, відзначають російські свята, вивішують «триколори», встановили пам’ятник Леніну, відключили мовлення українських радіо- та телеканалів, займаються відновленням комуністичних символів».

«Окупанти, хочуть показати картинку по російському телебаченню, що тут усе добре і всі задоволенні, але це не так. Місцеве населення у своїй більшості абсолютно точно не підтримує окупантів», – запевняє чоловік.

Продукти, бензин ціни

Житель Генічеська каже, що ситуація з продуктами з початку окупації покращилась – більшість товарів везуть з окупованого Криму. Головною валютою в місті залишається все ж українська гривня, а «перехід на рублі відбувається поступово».

Разом із цим, зазначає він, на «підприємців тиснуть» – окупаційна влада вимагає, щоб товари в магазинах відпускалися тільки в рублях. Тому зараз цінники на товарах дублюються у двох валютах. Ціни на продукти, особливо ті, що з Криму, виросли.

«Якщо порівнювати з довоєнним періодом, то ціни стали вищі. Деякі позиції подорожчали у 2–3 рази. Також можу сказати з особистого досвіду, що російські товари поступаються українським в якості», – наголосив житель Генічеська.

Що стосується палива на автозаправках, то купити його в Генічеську тепер можна виключно за рублі.

За словами місцевого мешканця, зняти гроші в банкоматах Генічеська зараз неможливо. Єдиний спосіб витратити гроші з картки – це купити щось у магазинах.

У банкоматах Генічеська вже 2 місяці відсутня готівка

«Моя мама, вона пенсіонерка, вона стабільно отримує пенсію на карту. Але потрібно розуміти, що коли в місті немає інтернету, то термінали не працюють. Тобто, витратити гроші з картки взагалі неможливо», – пояснив чоловік.

Проблеми з мобільним зв’язком

Мобільний зв’язок у Генічеську відсутній з 30 травня, тоді ж почалися проблеми з інтернетом. Окупаційна «місцева влада» стверджує, що «зв’язок відключили українські мобільні оператори». Єдиним способом отримати інформацію та поспілкуватися з родичами та друзями з підконтрольних владі України територій залишаються місцеві інтернет-провайдери.

«Український мобільний зв’язок відсутній, окупанти хочуть, щоб ми переходили на російських операторів, навіть сім-карти почали продавати. Інтернет є тільки, якщо встановити VPN. Поки що так отримуємо якусь свіжу інформацію, новини, а іншого способу немає. Без VPN не працює Facebook, Instagram і деякі банківські програми. Знову стали доступні соціальні мережі, які вже давно в Україні заборонили: «ВКонтакте» та «Однокласники». Мабуть, російські окупанти не хочуть, щоб доступ до інформації був обмежений. І тільки той, який їм потрібний. Кажуть, що інтернет із Криму підключений, а не з української магістралі», – додав житель Генічеська.

Порожні пляжі та відсутність роботи

Для Генічеська туристичний сезон – це дуже суттєва частина економіки міста, яка дає людям можливість заробити гроші на весь рік. Відсутність сезону ставить під загрозу подальше виживання значної частини населення регіону.

«Точно можна сказати, що курортного сезону в Приазов’ї не буде. Та і як його проводити? Якщо кожен день над Генічеськом пролітають гвинтокрили та літаки? Тому підприємці не готуються до сезону. І як взагалі буде розвиватися регіон, наразі мені не дуже зрозуміло», – каже чоловік.

З роботою ситуація не краща, додає він. Роботи немає, підприємства не працюють. Більшість населення перебиваються невеличкими підробітками.

«З роботою все дуже погано. Майже всі місцеві підприємства, яких і так було не дуже багато, зараз не працюють. На полях роботи також немає. Фермери не мають великого бажання співпрацювати з окупантами. І більшість людей живуть на залишки коштів або на пенсію», – пояснив генічанин.