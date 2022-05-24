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Як виглядає окупований Бердянськ у травні 2022 року

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Як виглядає окупований Бердянськ у травні 2022 року
  • Як виглядає окупований Бердянськ у травні 2022 року
  • Як виглядає окупований Бердянськ у травні 2022 року

Як виглядає окупований Бердянськ наприкінці травня 2022 року, показали журналісти Радіо Свобода, передає NNS.

Цього року Бердянськ майже безлюдний, – пише Радіо Свобода.

Гомінлива молодь не фотографується на фоні порту, бо небезпечно. Загартовані бердянці не засмагають на пляжах, а в морі майже немає човнів рибалок, бо хтозна-що може трапитись. У центрі міста, завжди заповненому людьми, майже ніхто не гуляє. Люди не проводжають і не зустрічають сонце, бо на заваді комендантська година. Окупація. Але у природи своє життя. Місто квітне, сонце прогріває золотий пісок, а прозорі морські хвилі наче шепчуть, що готові знести біль кожного, хто прийде їх послухати.

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