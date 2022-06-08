Як виглядає окупована Кирилівка – курорт на Запоріжжі: відео-екскурсія

На календарі – початок червня. Зазвичай у цей час на українських курортах вже купа відпочивальників. Але – не в цьому році… Як виглядає окупована Кирилівка – популярний курорт на Запоріжжі, у червні 2022 року показала мешканка Мелітополя. Вона оприлюднила власне відео, зроблене 3 червня.

На запису – Лиманське, Кирилівка, коса Пересип. Місця, знайомі мільйонам українців, адже дуже багато хто любив відпочивати саме тут – на березі теплого Азовського моря.

Авторка відео розповідає, що у Лиманському, яке знаходиться на шляху до Кирилівки, завжди була бурхлива торгівля. Понад дорогою стояли продавці риби та інших морепродуктів. Зараз таких зустрілося всього декілька.

Безлюдно і у самій Кирилівці. Більшість магазинів зачинені, не працюють бази відпочинку, Аквапарк і Дельфінарій. На місцевому автовокзалі безлюдно. Життя у селищі здається завмерло.

Пляж на Федотовій Косі порожній. А море чисте, вода вже тепла, і зовсім немає медуз.

На косі Пересип картина не менш гнітюча: порожні бази, розкидані будматеріали та сміття. Крім охорони і місцевих жителів – немає нікого. Ринки на косі теж не працюють.

Зазначимо, що ще у квітні мешканці курортних містечок України вірили у близькість звільнення. І сподівалися, що можливо, сезон відбудеться хоча б частково. А зараз таких надій вже немає… Страждають і місцеві, і ті, хто любив сюди приїжджати. Росія накоїла великої біди.

Але ми обов’язково зустрінемося, море!… Треба набратися терпіння і наближати перемогу кожен на своєму місці.

А поки – тільки відео-екскурсія.

Подивіться, як виглядає окупована Кирилівка у червні 2022 року