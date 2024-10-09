Винесено один із перших вироків за підпал авто ЗСУ: скільки отримала 28-річна жінка

В Україні винесено один із перших вироків за підпал авто ЗСУ. Вирок отримала 28-річна мешканка Олександрії.

Скільки їй дали, розповіли у Службі безпеки України, передають «Новини України – НСН».

Винесено один із перших вироків за підпал авто ЗСУ

За матеріалами СБУ та Нацполіції в Україні винесли один із перших тюремних вироків за підпал військових авто.

На основі доказової бази Служби безпеки України до 6 років позбавлення волі засуджено підпалювачку військового автомобіля, яка виконувала замовлення рф на Кіровоградщині.

Відповідне рішення ухвалив Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області.

За матеріалами справи, фігуранткою виявилася 28-річна мешканка Олександрії. У поле зору агресора вона потрапила через свою активність у Телеграм-каналах, де шукала легкого заробітку.

Встановлено, що на замовлення рф жінка підпалила службовий пікап співробітника Національної гвардії.

Для «звіту» про виконане завдання вона фіксувала свої дії на відео.

Співробітники СБУ та Нацполіції затримали зловмисницю на гарячому, одразу після вчинення злочину.

На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд визнав зловмисницю винною за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).

Розслідування проводили співробітники СБУ у Кіровоградській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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