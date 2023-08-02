Вибухи у Криму 2 серпня, перекрито міст – що відомо

Вибухи у Криму 2 серпня пролунали зранку. НСН розповість, що відомо про це на даний момент. Матеріал оновлюється.

У тимчасово окупованому Криму вранці 2 серпня знову було неспокійно. Повідомляється про вибухи у Сімферопольському районі. Також окупанти знову закрили рух по Кримському мосту.

Про це написали місцеві кримські пабліки.

Сімферопольський район, смт Гвардійське дуже потужний вибух та шапка у повітрі. Чекаємо на офіційну інформацію, – сказано в повідомленні

Повідомляється, що там розташована авіабаза, де базується 37 авіаполк Росії. На оприлюдненому фото з місця події видно дим.

Також відомо, що Кримський міст перекрили для руху.

Рух Кримським мостом тимчасово зупинено, – написали в пабліках

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