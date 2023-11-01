Потужні вибухи у Донецьку 31 жовтня: палали цистерни з паливом, поранено пропагандистів (відео)

Лунали потужні вибухи у Донецьку 31 жовтня увечері. Сюди «завітала» «жирна бавовна». Про вибухи і пожежу писали місцеві пабліки і Телеграм-канали, публікуючи фото і відео з місця подій, передає НСН.

Внаслідок «бавовни» загорілися цистерни з паливом. Стояв густий стовп чорний дим, а мешканців міста закликали не виходити на вулицю.

На одному з відео місцева мешканка каже, що пожежа виникла у Будьонівському районі, де раніше було СТО, а «зараз там база».

Вже відомо, що масштабна пожежа сталася, зокрема, на залізничній станції Мушкетове.

Близько 18:40 місцеві та проросійські ресурси почали розповсюджувати фото та відео з Будьонівського району Донецька, де спалахнули склади із пально-мастильними матеріалами окупантів.

Під час буремних подій поранено пропагандистів передових прокремлівських ЗМІ. Про це повідомили у ТАРС та «Известиях».

Зокрема, йдеться про журналіста пропагандистського видання “Ізвєстія” – Євгєнія Биковського.

Про травмування Биковського повідомив його колега. Зокрема, пропагандиста, за попередніми даними, зачепило вибуховою хвилею і його повезли до лікарні.

Биковський також встиг дати коментар щодо свого ймовірного поранення під час “артилерійського обстрілу Донецька”. Він зазначив, що перебуває у лікарні, чекає на обстеження.

Крім того, він підкреслив, що начебто отримав невеликі уламки поблизу живота та грудей. Однак загалом ніби почувається нормально.

Підійшли близько, рвонула цистерна. МНСівця одного вбило, нас поранило, – розповів Биковський

Також у Донецьку постраждав оператор телеканалу ‘Звезда’, повідомили у телекомпанії.

Журналісти припустили, що удар по матеріально-технічному забезпеченню противника в Донецьку міг бути завданий або з використанням боєприпасів M142 HIMARS, або керованих авіабомб JDAM-ER.

Аналітики підкреслюють, що дедалі частіші удари по “точці входу” залізничного тилового забезпечення російської армії можна розцінювати як асиметричну стратегію, спрямовану на порушення транспортних комунікацій окупаційних військ.

Потужні вибухи у Донецьку 31 жовтня: відео

Вибухи чуло все місто.

Після них почалася масштабна пожежа.

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